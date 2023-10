Mehr Zeit für die Forschung: KI sucht selbstständig nach Supernovas

Eine KI hat kürzlich selbstständig eine Supernova entdeckt und identifiziert. Es ist das erste Mal, dass dieser Prozess komplett ohne menschliches Eingreifen stattgefunden hat. Die Entwickler der KI sind der Meinung, dass diese Entdeckung den Forschern erheblich Zeit sparen könnte, welche sie wiederum nutzen können, um den Ursprung der kosmischen Explosionen zu erforschen.

Bislang wurden Supernovas durch eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ausfindig gemacht und identifiziert. Doch der sogenannte Bright Transient Survey Bot (BTS-Bot) soll das künftig selbstständig erledigen.

Über 2.200 Stunden für die Suche nach Supernovas investiert

In einem Statement offenbarten die Forscher, dass Astronomen in den vergangenen sechs Jahren rund 2.200 Stunden damit verbracht haben, Supernovakandidaten zu untersuchen und zu klassifizieren. Diese beträchtliche Menge an Zeit könnten sie nun einsparen und für andere wichtige Forschungen nutzen.

„Zum allerersten Mal haben eine Reihe von Robotern und KI-Algorithmen eine Supernova beobachtet, dann identifiziert und dann mit einem anderen Teleskop kommuniziert, um schließlich die Entdeckung einer Supernova zu bestätigen“, erklärte Teamleiter Adam Miller, ein Professor für Physik an der Northwestern University in Illinois.

„Dies stellt einen wichtigen Schritt nach vorn dar, da weitere Verfeinerungen der Modelle es den Robotern ermöglichen werden, spezifische Unterarten von stellaren Explosionen zu isolieren.“

Obwohl Supernovas unglaublich hell sind, ist ihre Entdeckung keineswegs einfach. Sie lassen sich leicht mit anderen hellen Ereignissen im Weltraum verwechseln, wie dem vorübergehenden Aufflackern von Sternen oder Galaxien, was die Identifizierung erschwert.

BTS-Bot hat den ersten Test bestanden

Die KI des BTS-Bots wurde intensiv trainiert, indem sie mit mehr als 1,4 Millionen historischen Bildern aus rund 16.000 Quellen gefüttert wurde, um Supernovas effektiv erkennen zu können.

In einem ersten Test bewies der Bot seine Fähigkeiten, indem er die Supernova namens SN 202tyk identifizierte, die zuvor vom ZTF-Teleskop entdeckt worden war. Nun steht die entscheidende Phase bevor, in der die KI sich in der echten Welt beweisen muss.

„Die simulierte Leistung war ausgezeichnet, aber man weiß nie wirklich, wie das in die reale Welt übertragen wird, bis man es tatsächlich ausprobiert“, äußerte sich der Northwestern-Doktorand Nabeel Rehemtulla, der die Entwicklung der BTS-Bot-Technologie mitleitete.

„Das Schöne daran ist, dass wir, sobald alles eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, tatsächlich nichts tun. Wir gehen nachts schlafen und sehen am Morgen, dass BTS-Bot und diese anderen KI unermüdlich ihre Arbeit verrichten.“

