Pixel 8 war nur der Anfang: KI-Smartphones kommen

Smartphones entwickeln sich in puncto Hardware im Schneckentempo weiter. Zwar erhalten sie Jahr für Jahr kleine Detailverbesserungen wie dünnere Displayränder, etwas schnellere Prozessoren und Kameras mit mehr Megapixeln, die Sprünge sind aber nicht mehr so groß wie vor ein paar Jahren. Dafür passiert auf der Software- respektive der KI-Seite eine Menge: Es deutet sich an, dass nach Googles Pixel 8 und 8 Pro (Test) in den nächsten Monaten nahezu alle Smartphone-Hersteller wie Samsung und womöglich auch Apple ihre Produkte mit KI aufwerten.