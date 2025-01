Report: So wirken sich KI-Suchmaschinen wie SearchGPT auf Marken aus

Nicht nur traditionelle Suchmaschinen wie Google fürchten die Konkurrenz von KI-getriebene Alternativen wie Perplexity und SearchGPT von OpenAI. Auch Firmen könnten zittern. Denn KI-Suchmaschinen liefern anders als Google und Co. nicht einfach nur Links zu Drittseiten. Sie stellen stattdessen einen ganzen Fließtext zur Verfügung. Und wenn User:innen bereits auf den ersten Blick alle relevanten Infos bereitgestellt bekommen, warum sollten sie dann noch auf Links klicken?

Doch laut einem Report von Modern Retail müssen sich Marken nicht vor der KI-Suche fürchten. Im Gegenteil. Sie können sogar von SearchGPT und Co. profitieren.

Traffic einer Marke stieg um 400 Prozent – dank eines Zufalls

Als Beispiel nennt das Fachmagazin für den Einzelhandel die Firma Viv, die nachhaltige Menstruationsprodukte herstellt. Die Marke hatte im Juli letzten Jahres festgestellt, dass der monatliche Traffic auf ihre Webseite um 400 Prozent gestiegen war.

Die Marketingchefin von Viv, Kelly Donohue, fand heraus, dass der Traffic hauptsächlich über ChatGPT und Googles KI-Assistenten Gemini kam. Für den Anstieg der Visits sorgte ein glücklicher Zufall. Denn laut Donohue war kurz vor dem Peak bekannt geworden, dass in Tampons großer Hersteller Spuren von Schwermetallen gefunden worden waren.

Nutzer:innen von KI-Suchen lesen nicht nur, sondern interagieren auch

Offenbar suchten in dieser Zeit viele Betroffene nach ungiftigen Alternativen. Und wurden bei Viv fündig. Die KI-Suche hatte einen Blogbeitrag des Unternehmens zitiert. Die Suchenden klickten dann nicht nur auf die Homepage von Viv, sondern kauften dort gleich ein. Nicht nur der Traffic, auch die Verkaufszahlen stiegen um mehr als 400 Prozent.

Die Lektion: Die Nutzer:innen von KI-Suchmaschinen lesen nicht nur die bereitgestellten Zusammenfassungen, sondern klicken auch auf die Links oder interagieren in anderer Weise mit den darin zitierten Anbietern.

So können Marken von KI-Suchen profitieren

Das Beispiel zeigt: Unternehmen, die in Blogartikeln sinnvolle Informationen bereitstellen, können von KI-Suchen profitieren. Dies sagt auch Dan Buckstaff vom Datendienstleister Spins, den Modern Retail ebenfalls zitiert.

„Angefangen bei den Botschaften über Ihr Produkt auf der Verpackung bis hin zu dem, was in den sozialen Medien oder über einen Influencer geteilt wird – eine solide Botschaft an den richtigen Stellen kann sicherstellen, dass ein Produkt in allen Entdeckungsformaten glänzt“, sagt Buckstaff.

Kreative Beispiele fürs Marketing

Doch noch steht die Branche hier am Anfang. Welche Strategien Unternehmen fahren sollen, um von SearchGPT und Co. gefunden werden, ist noch offen. Dan Buckstaff vergleicht die aktuelle Situation mit den wilden frühen Tagen von SEO vor 15 Jahren.

