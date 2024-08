KI für Whatsapp: Telekom-Bot verwandelt Chatverläufe in Video-Clips

Die Deutsche Telekom hat in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Saatchi & Saatchi ein neues KI-Tool namens Mem auf den Markt gebracht. Es soll aus Whatsapp-Gruppenchats Videos erstellen, die besondere Momente wie Bilder und Videos aus der Gruppe sowie verschiedene Nachrichten hervorheben.

Mem soll die weltweit erste KI-Erweiterung für Whatsapp sein.

So funktioniert Mem

Um das KI-Tool zu nutzen, fügt ihr einfach die Telefonnummer +49 151 17739410 zu der gewünschten Whatsapp-Gruppe hin. Alternativ könnt ihr den Kontakt von der offiziellen Seite des Tools herunterladen.

Anschließend könnt ihr den Gruppenchat wie gewohnt weiter nutzen. Gibt ein Gruppenmitglied die Nachricht „Erstelle unser @mem“ ein, erstellt das Tool ein Video von den Highlights aus dem Chat und stellt es ausschließlich den Mitgliedern dieser Gruppe zur Verfügung.

Bei der Erstellung des Videos berücksichtigt das KI-Tool alle darin geteilten Daten wie Bilder, Videos, Texte und Audioaufnahmen. So soll es bestimmte Erlebnisse der Gruppe umfangreich wiedergeben.

Whatsapp bietet eigene KI-Funktionen

Whatsapp hat bereits eigene KI-Features in die App integriert – weitere sollen noch folgen. In einigen Ländern sind etwa die sogenannten KI-Sticker verfügbar. Damit können Nutzer per Prompt-Eingabe individuelle Sticker erstellen.

In einer Beta-Version von Whatsapp wurde außerdem eine Funktion entdeckt, mit der Profilbilder von einer KI erstellt werden können. Dazu gibt es einen KI-Chatbot namens Meta AI, der im April 2024 ersten Nutzern in Indien zur Verfügung gestellt wurde.

Außerdem gibt es KI-Charaktere. Das sind Chatbots, die Prominenten wie dem ehemaligen Footballstar Tom Brady oder dem Youtuber Mr. Beast nachempfunden sind. Diese sind zunächst nur in den USA verfügbar.

