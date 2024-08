Vielschreiber aufgepasst: Neues Whatsapp-Feature spart Zeit und Nerven

Viele Menschen haben mehrere Whatsapp-Chats, in denen sie tagtäglich Nachrichten bekommen. Sei es in zahlreichen Einzelchats oder in diversen Gruppen mit Familie, Freund:innen und Kolleg:innen. Gerade wenn viele Menschen euch gleichzeitig schreiben, kann das schnell nervig werden. Nicht nur, weil euer Handy ständig klingelt und vibriert. Ihr müsst die Nachrichten auch alle als gelesen markieren.

So hilft euch das neue Whatsapp-Feature

Das ist bislang nur möglich, indem ihr die neuen Nachrichten einzeln aufruft oder die Chats markiert und „als gelesen markieren“ in den Einstellungen auswählt. Wie WABetaInfo berichtet, arbeitet Whatsapp nun an einer Funktion, um alle neuen Nachrichten gleichzeitig als gelesen zu markieren. Sobald das Feature verfügbar ist, müsst ihr nur in der Liste eurer Chats das Menü oben rechts öffnen und die entsprechende Option auswählen.

Eine solche Funktion ist schon seit einigen Jahren auf iOS-Geräten verfügbar. Für Android-Nutzer:innen war sie bislang allerdings nur Wunschdenken. Warum sich Whatsapp so lange Zeit gelassen hat, die Funktion auch für Android-Nutzer:innen zu entwickeln, ist nicht bekannt. Aber offenbar lagen die Prioritäten an einer anderen Stelle.

Noch müssen sich Android-Nutzer:innen auch noch gedulden. Das neue Whatsapp-Feature ist zwar in aktiver Entwicklung, aber noch ist nicht bekannt, wie lange diese Phase andauern wird. Normalerweise landen solche Features nach der Entwicklungsphase zunächst in der Beta des Messengers. Erst wenn dort alle Ungereimtheiten beseitigt worden, wird die Release-Version von Whatsapp mit der Funktion versorgt. Dieser Vorgang kann mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

