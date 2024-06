Diese KI bewirft euch mit Mützen: Das steckt hinter dem kuriosen Projekt

Kennt ihr die Situation? Ihr habt das Haus verlassen, seid in der Stadt unterwegs und dann fällt euch auf, dass ihr eigentlich eine Mütze mitnehmen wolltet? Zwar gibt es sicherlich einige Läden in der Nähe, die euch eine Kopfbedeckung verkaufen würden, doch was, wenn es eine einfachere – oder zumindest spannendere – Lösung geben würde?

Mützen per KI aus dem Fenster werfen

Das hat sich auch ein New Yorker gedacht und kurzerhand eine Idee entwickelt. Wie wäre es, wenn die Mützen einfach automatisch aus den Fenstern von Wohnungen geschmissen werden könnten? An jeder Ecke könnte es dann eine Mütze für diejenigen geben, die dringend nach einer Kopfbedeckung suchen. Diese Idee setzte der New Yorker kurzerhand in ein Projekt um, das er auf „Drop of a hat“ festhielt.

Um das Projekt zu verwirklichen, musste der New Yorker zunächst sein Fenster etwas modifizieren, um es weiter öffnen zu können, und eine Halterung samt Mechanismus zum Fallenlassen entwickeln. Außerdem musste eine passende Mütze gefunden werden: eine Propellermütze. Danach kam KI ins Spiel. Er trainierte eine künstliche Intelligenz mit Bildern einer Webcam, die permanent den Bürgersteig unter seinem Fenster aufzeichnete.

Mit insgesamt 133 Bildaufnahmen zeigte er der KI, wann sich jemand in der richtigen Position befindet, um die Mütze fallenzulassen. Nach dem Training war die KI in der Lage, Köpfe zu identifizieren, sobald sie den bestimmten Bereich betraten. Alle anderen Köpfe in der Umgebung ignoriert die KI. Schon jetzt können sich Bewohner:innen von New York also bei dem Tüftler eine Mütze kaufen und diese „abholen“, indem sie einfach drei Sekunden unter seinem Fenster stehen bleiben. Sie müssen sich lediglich einen Zeitslot dafür auf der Website buchen.

Dass das Projekt nicht ganz so ernst gemeint ist, verraten die Begleittexte zur Anleitung. Dort lässt der Tüftler verlauten: „Mein Traum ist es, dass alle Stadtfenster konstant etwas auf uns herunterfallen lassen. […] Stellt euch eine Welt vor, in der ihr in New York City herumlauft und alles auf euch herunterfällt. In wenigen Sekunden habt ihr einen Hut. Das ist die Welt, in der ich leben will.“

Um in dieser Welt leben zu können, hat der Tüftler alle Schritte penibel festgehalten. Dementsprechend könnt auch ihr euch eine solche Vorrichtung bauen und die nötige KI trainieren, um Dinge aus eurem Fenster heraus zu verkaufen und zu werfen.

