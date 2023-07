Kia Niro EV: Neues Einstiegsmodell bietet mehr Ausstattung

Mit einem besonderen Versprechen schickt Hyundai-Tochter Kia seinen verbesserten Niro EV an den Start. Vor dem Hintergrund, dass die zu Jahresbeginn reduzierte Innovationsprämie zum 1. Januar 2024 weiter gesenkt wird, gibt Kia privaten Käufern eine Lieferzeitgarantie. Wer den Niro EV bis zum 31. Juli bestellt, soll ihn bis spätestens Ende des Jahres 2023 erhalten.

Breite Serienausstattung im Einstiegsmodell

Besondere Kaufargumente soll dabei das Einstiegsmodell Vision bieten. Denn das kommt mit einer vergleichsweise breiten Serienausstattung. Der Vision bringt unter anderem ein 26cm-Navigationssystem, ein volldigitales Kombiinstrument, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine Sitzheizung vorn nebst beheizbarem Lenkrad, eine Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, eine elektronische Parkbremse, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie einen 3-Phasen-On-Board-Charger und eine Batterieheizung inklusive Vorkonditionierung für das Schnellladen mit.

Optional ist zudem eine Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung erhältlich. Die aktuelle Software beinhaltet unter anderem einen neuen EV-Routenplaner mit integrierter Ladeplanung für den reinen Elektrobetrieb und die Musikerkennungs-App Soundhound.

Zu den serienmäßigen Assistenzsystemen gehören eine navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktion, ein Autobahnassistent, ein Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Fahrraderkennung sowie Abbiegefunktion, ein aktiver Spurhalteassistent, sowie intelligente Assistenten für Geschwindigkeit, Fernlicht und gegen Müdigkeit.

Kia Niro EV startet bei unter 40.000 Euro

Der Niro EV Vision mit Serienausstattung kostet rund 46.000 Euro. Nach Abzug der Innovationsprämie reduziert sich der Preis auf rund 39.000 Euro. In die gängige 7-Jahre-Herstellergarantie schließt Kia auch die Antriebsbatterie mit ein.

Die Reichweite des Stromers gibt Kia nach WLTP mit bis zu 460 Kilometern an. Geladen wird mit überschaubaren 80 kW. So lässt sich der Akku unter optimalen Bedingungen in 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Mit seinem 150-kW-Motor erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit von rund 170 km/h.

