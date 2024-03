Microsoft Teams bekommt komplett neue App: Was sich für euch damit ändert

Das Kommunikationstool Microsoft Teams gehört für viele nicht nur zum Arbeitsalltag. Auch im privaten Umfeld könnt ihr euch mit Freunden und Familie vernetzen.

Bislang gibt es auf Windows-PCs aber ein Problem. Wer zwei Accounts nutzen möchte, musste auch zwei App-Versionen von Microsoft Teams herunterladen und installieren. Doch das soll sich endlich ändern.

Eine Microsoft-Teams-App, mehrere Accounts

In einem ausführlichen Blogbeitrag verrät Microsoft, dass bereits eine erste Testversion des neuen Microsoft Teams mit der Windows-11-Insider-Preview (Build 26080) verfügbar ist. Mit dieser könnt ihr nahtlos zwischen mehreren Accounts wechseln – egal, ob es sich um Arbeits- oder Privatprofile handelt.

Um Accounts hinzuzufügen oder zu wechseln, müsst ihr lediglich auf euer bestehendes Profilbild klicken und dann „Neuen Account hinzufügen“ oder das Zweitprofil auswählen.

Ihr könnt dabei sogar beide Profile gleichzeitig in verschiedenen Fenstern von Microsoft Teams öffnen und so noch schneller zwischen Konversationen wechseln. Über profilabhängige Designs könnt ihr die Fenster noch besser unterscheiden.

Am oberen Rand von Benachrichtigungen wird euch künftig angezeigt, welcher Account einen Anruf oder eine Nachricht bekommt. So verliert ihr nicht den Überblick.

Bei Meetings könnt ihr zudem vorab auswählen, welcher Account an dem Treffen teilnehmen soll. Microsoft will sogar die Teilnahme ohne Login ermöglichen – also eine Art Inkognito-Modus für Teams-Meetings.

Wann erscheint die neue Teams-App final?

Die Insider-Preview ist nur eine Beta für neue Funktionen von Windows 11. Sie kann noch Fehler enthalten und sollte deshalb nicht einfach von jedem heruntergeladen werden. Sie richtet sich vorwiegend an Entwickler:innen, die neue Funktionen und Kompatibilität testen wollen.

Bis zum finalen Release der neuen Teams-App soll es aber nicht mehr allzu lang dauern. Das verbesserte Microsoft Teams soll zusammen mit dem Windows-11-24H2-Update in der zweiten Jahreshälfte 2024 verteilt werden. Dann verschwindet auch die kostenlose Teams-App endgültig.

