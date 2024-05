Kreative Printanzeigen: Diese 11 Beispiele musst du gesehen haben

Print is dead: Das gilt in der Medienbranche schon seit Jahren. Dennoch hält sich das Geschäft; Anzeigen in Magazinen und Zeitungen sowie Plakatwerbung werden nach wie vor genutzt.

Eine kurze Definition zur Einleitung: Printwerbung ist alles, was als Anzeige in gedruckter Form erscheint – vom Flugblatt bis zum Plakat. Gerade bei Plakatwerbung liegt ein Vorteil auf der Hand: Die hohe Reichweite über einen festgelegten Zeitraum an einem Ort.

Vorteil Print: Keine Abhängigkeit vom Algorithmus

Aber auch in Magazinen und Zeitungen sind noch Anzeigen zu finden. Jedoch werden die Ausgaben seitens Unternehmen im Printbereich als rückläufig eingestuft, wie eine Statista-Grafik zeigt. Nach wie vor haben die gedruckten Anzeigen aber auch Vorteile: Durch Abonnent:innen der Publikation ist die Zielgruppe klar – dabei muss keinem Algorithmus vertraut werden, der die Ads passend ausspielt.

Außerdem bietet die Form an sich, der Druck, gegenüber einer digitalen Anzeige besondere Vorteile: Einmal gedruckt hat sie eine Beständigkeit, gleichzeitig können Anzeigen in passenden Medien hochwertig wirken. Print kann als Format an sich für Qualität stehen.

Auch bei Plakaten ist der Vorteil der Beständigkeit zu sehen – allerdings wirken auf die Außenanzeigen natürlich Umwelteinflüsse. Dafür benötigen sie keinen Strom. Zudem können durch das Einbinden von QR-Codes die gedruckte und digitale Welt verbunden werden.

Mit Gedrucktem andere Zielgruppen erreichen

Der Nachteil der gedruckten Anzeigen ist insgesamt, dass die Reichweite natürlich anders beschränkt ist als bei Onlineanzeigen. Zudem hat Print auch den Ruf, nicht mehr modern zu sein; der Zeitgeist ist digital. Gezielte Nutzung von Printwerbung kann allerdings Zielgruppen erreichen, die online nicht erreichbar sind.

In Abgrenzung zu digitaler Werbung hat Printwerbung eine besondere Eigenschaft: Sie steht für sich. Sie verrutscht nicht, weil die Seite neu lädt; keine Ad-Banner liegen über ihr, sie stören Nutzer:innen nicht durch plötzliches Aufploppen. Print vermittelt einen Moment Ruhe – das kann Raum geben, um das Gezeigte umso besser wahrzunehmen.

Printwerbung muss sich außerdem im Alltag behaupten: Dadurch ist sie meist extra auffällig gestaltet, sie braucht Eyecatcher. So können Printanzeigen für Marketer:innen und Kreative eine gute Inspiration sein und beim Training der eigenen Kreativität neue Impulse zu geben. Um neue Ideen zu finden, haben wir euch einige auffällige Anzeigen zusammengestellt:

