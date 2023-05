„Wenn ihr könnt, kündigt“: Warum sich mehr Mitarbeitende einen nachhaltigen Arbeitgeber leisten können

Es war ein denkwürdiger Auftritt, den Klimaaktivistin Luisa Neubauer da anlässlich der Online Marketing Rockstars (OMR) diese Woche in Hamburg hinlegte: „Wenn ihr könnt, kündigt!“ war die Message der Aktivistin, die – direkt vor den Logos der großen Konzerne – mit vielen Wirtschaftsvertretern wegen vermeintlichem Greenwashing hart ins Gericht ging. „Ohne Marketing würden diese Marken sich nicht grün waschen können“ ist schon eine spannende Aussage auf einem Marketingkongress, der wie kaum ein anderer in Deutschland inzwischen von großen Konzernen nicht nur besucht, sondern auch gesponsert wird.

Und in der Tat war das, was Neubauer zu sagen hatte, auch ein Appell an die Angestellten, die als (Marketing-)Mitarbeitende in Unternehmen Greenwashing mittragen, von dem sie eigentlich nicht überzeugt sind: „Was machen wir mit unserer Lebenszeit und unserer Energie, wo gehen wir jeden Tag acht Stunden hin? Das ist die große Frage, die wir uns in diesem Jahrzehnt alle stellen müssen.“

Und die Schlussfolgerung daraus klingt hart: „Wenn ihr in einer Firma oder einer Organisation arbeitet, die sich grüner gibt, als sie eigentlich ist, macht da nicht mehr mit, sondern kündigt euren Job! Wenn Ihr die Wahl habt, lasst eure Ideen, eure Kreativität und eure Arbeitskraft nicht dort, wo Klimaziele gesteckt, aber kalkuliert nicht eingehalten werden.“ Natürlich sei es nicht für jede:n möglich, aber doch für viele – „jetzt vielleicht gerade mehr denn je, wo überall qualifizierte Arbeitskräfte gesucht werden“.

Viele Mitarbeitende achten auf Nachhaltigkeit ihrer Arbeitgeber:innen

Doch wie realistisch ist es eigentlich, Arbeitgebern wie Shell, der DWS oder der RWE, die sie explizit benennt und die doch nur einzelne Beispiele unter vielen sind, den Rücken zu kehren, wie Neubauer das empfiehlt? Klar ist heute: Immer mehr vor allem jüngere Angestellte schauen nicht nur auf die Arbeitsbedingungen und die Zahl auf dem Gehaltszettel, sondern auch darauf, wofür ihr Unternehmen steht, auf die Nachhaltigkeit und den berühmten Purpose, den ein Konzern erbringt.

Eine Studie der Jobplattform Stepstone ergab bereits 2021, dass vor allem für Arbeitnehmer:innen die Nachhaltigkeits­bemühungen und der Purpose bei Arbeitgeber­unternehmen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für eine Stelle spielt. Darin sind sich interessanterweise die unterschiedlichen Generationen gar nicht so uneins, wenn auch mit anderem Vorzeichen. Die älteren Kohorten achten sogar mehr auf dieses Thema als die jüngeren Zielgruppen. Das liege, glauben die Studieninitiator:innen, vor allem daran, dass ältere Angestellte schon eine genauere Vorstellung davon und mehr Erfahrung darin haben, wie sie arbeiten wollen, als jüngere Menschen, die sich noch in einer Orientierungsphase befinden.

Drei von vier der befragten Arbeitnehmer:innen (76 Prozent) erklärten in der Umfrage, dass es ihnen wichtig ist, dass Nachhaltigkeit bei ihrem Arbeitgeber einen hohen Stellenwert hat. Für vier von zehn Befragten ist die Nachhaltigkeit sogar ein entscheidendes Kriterium, mehr als jede:r dritte Arbeitnehmer:in würde sogar eine Kündigung erwägen, wenn sich der Arbeitgeber bei einem sehr umweltschädlichen Projekt engagieren würde.

Und etwa die Hälfte gab an, bei einem Jobwechsel gezielt nach nachhaltigeren Unternehmen zu suchen, während 70 Prozent der Befragten erklärten, sich auch eher bei einem nachhaltigen Unternehmen zu bewerben. Und jede:r Dritte (34 Prozent) geht sogar noch einen Schritt weiter und würde ein unterdurchschnittliches Gehalt in Kauf nehmen, wenn der Arbeitgeber dafür nachhaltig ist.

Es geht nicht nur um Klimaschutz, sondern um Purpose generell

Und auch andere Studien und Erhebungen zeigen, dass wir immer mehr nach Purpose, also dem Nutzen und Sinn der Arbeit, streben. Denn sinnstiftende Arbeit ist zu Recht ein längerfristig motivierendes Element, das Energie für das Handeln der Mitarbeitenden schaffen und zugleich Orientierung und Bezugspunkt sein kann. Wer sich also immer häufiger die Frage stellt „Wofür mache ich meinen Job eigentlich?“, sollte das sinnstiftende Element hinterfragen. Ist es lediglich Kosmetik und Greenwashing oder lässt sich die ökologische Haltung des Arbeitgebers auch hinterfragen und belegen? Doch das alles ist weit mehr als ein reines ökologisches, auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz orientiertes Thema, es umfasst auch die soziale Haltung und das gesellschaftliche Engagement eines Arbeitgebers.

Noch weiter geht sogar eine Erhebung der Coaching-Plattform Betterup in den USA. Demnach seien dort mehr als 90 Prozent der Befragten bereit, für sinnstiftende Arbeit auf Gehalt zu verzichten. Wie viel davon der sozialen Erwünschtheit geschuldet ist und wie realistisch diese Ergebnisse sind, sei einmal dahingestellt. Dass das nicht für jede:n gilt, hat Neubauer zu Recht klargemacht – und doch können gerade auch bei uns mehr Mitarbeitende den Arbeitgeber wechseln.

Wir sollten alle viel öfter kündigen – zumindest dann, wenn ein Arbeitgeber nicht unsere Werte vertritt. Fach- und Führungskräfte haben in vielen Berufen inzwischen dank des viel zitierten Fachkräftemangels mehr Möglichkeiten und Wahlfreiheiten. Und auch bei vielen weniger gut bezahlten Berufen hat die Coronapandemie gezeigt, dass auch Arbeitgeber:innen nicht mehr alles diktieren können, sondern in vielen Fällen froh sein müssen, wenn ihre Arbeit unter fairen Bedingungen und bei fairerer Entlohnung gemacht wird.

Wenn wir also mit den Füßen abstimmen können, sollten wir das auch tun. Denn selbst wenn es Angestellte gibt, die es sich aus familiären oder sonstigen Gründen nicht leisten können, bei einem nicht nachhaltigen Arbeitgeber zu kündigen, profitieren auch die von einer Verbesserung der Verhältnisse. Und die wird spätestens dann eintreten, wenn genügend Kund:innen und Mitarbeitende dem Unternehmen seine Grenzen aufzeigen.

