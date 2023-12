Kurioser Fund: Enkelin entdeckt 26 Kopien von Wario Land 4 bei verstorbener Großmutter

Auf Reddit ging kürzlich das Bild einer Gamerin namens Kris Reed viral, das die zahlreichen Videospiele ihrer verstorbenen Großmutter zeigt. Die wusste scheinbar nicht, wie man bestehende Spieldateien überschreibt, weshalb sich eine beindruckende Sammlung von 26 Wario Land 4 Kassetten angehäuft hatte.

Anzeige Anzeige

Reed teilte das Bild mit der Bildunterschrift „Die Spielesammlung meiner Großmutter. Wir sind uns nicht sicher, ob sie wusste, wie man bestehende Spieldateien überschreibt“. Der Post erregte innerhalb kürzester Zeit die Aufmerksamkeit anderer Gamer. Einige zweifelten an der Geschichte, während andere von der Vorstellung fasziniert waren, wie jemand in diesem Alter so engagiert sein konnte, so viele Kopien desselben Spiels zu erwerben.

Großmutter druckte zahlreiche Tutorials aus

Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die Großmutter tatsächlich jedes Mal eine neue Kopie von Wario Land 4 gekauft hatte, wenn sie neu anfangen wollte. Ungeklärt bleibt jedoch, warum zu den Spielen insgesamt 20 Nintendo-Konsolen gehören. Fakt ist allerdings, dass sie sehr viel Geld hätte sparen können, wenn ihre Enkelin früher auf die Sammlung aufmerksam geworden wäre.

Anzeige Anzeige

Auf die Nachfrage, warum ihre Großmutter so viele Exemplare von Wario Land 4 besaß, antworteten Kris Reed in den Kommentaren: „Keine Ahnung. Sie hat auch eine Reihe von Tutorials von Online-Websites auf Papier ausgedruckt und Nachrichten für ihre Enkel hinterlassen, in denen sie die Spiele erklärt.“

Auch wenn sich der Grund für die kuriose Sammlung nicht endgültig aufklären lassen wird, sei sie dankbar für diese besonderen Erinnerungsstücke.

Anzeige Anzeige

Der Gameboy ist tot? Diese Geschichten beweisen das Gegenteil

9 Bilder ansehen Der Gameboy ist tot? Diese Geschichten beweisen das Gegenteil Quelle: Shutterstock/SU HSUN

Mehr zu diesem Thema Nintendo Tutorials