Alarmo ist sonderbar? Dann kennt ihr noch nicht diese 4 kuriosen Produkte von Nintendo

Nintendo hat mit einem Trailer ein besonderes Produkt enthüllt. Es heißt Alarmo und ist im Grunde ein Wecker, der Nintendo-Fans mit Klängen aus Spielen wie Super Mario Odyssey, Splatoon oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild wecken soll. Damit ihr auch wirklich animiert werdet, das Bett zu verlassen, erkennt Alarmo eure Bewegungen – und spielt Spiel-Sounds aus den jeweiligen Games ab.

Anzeige Anzeige

Seltsame Ideen von Nintendo

Durch den Sound des Münzsymbols aus Super Mario Odyssey oder das wilde Geballer aus Splatoon sollt ihr besser aus dem Schlaf kommen. Und am Ende spielt Alarmo sogar eine Fanfare, wenn ihr das Bett verlasst. Das klingt im ersten Moment schon sehr kurios – auch wenn es sicherlich einige Nintendo-Fans geben wird, die sich nur darum reißen, die Uhr in ihr Schlafzimmer zu stellen. Leider ist sie vorerst nur in Kanada und den USA erhältlich.

Anzeige Anzeige

Alarmo ist aber bei Weitem nicht die erste komische Idee von Nintendo. Das ist auch kein Wunder. Denn als Unternehmen muss man eben auch mal Ideen ausprobieren und schauen, was kleben bleibt – und was nicht. Dementsprechend haben wir euch die seltsamsten Produkte aus der Feder von Nintendo in unsere Bildergalerie weiter unten gepackt.

Wusstet ihr beispielsweise, dass Nintendo auch transformierbare NES-Cartridges als Spielzeug im Angebot hatte? Oder dass es einen Roboter von Nintendo gab, der eigentlich nur den Verkauf von Konsolen ankurbeln sollte?

Anzeige Anzeige

Diese kuriosen Produkte hat Nintendo wirklich veröffentlicht:

5 Bilder ansehen 5 seltsame Nintendo-Produkte, die wirklich existieren Quelle: Shutterstock/Andrei Armiagov

Mehr zu diesem Thema