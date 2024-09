Nintendo überrascht mit neuem Gerät – und es ist nicht die Switch 2

Seit Jahren warten Fans von Nintendo nun schon auf den Nachfolger der Switch. Nun hat das Unternehmen ein kabelloses Gerät bei der FCC eingereicht, der Federal Communications Commission. Bei dem Gerät soll es sich aber nicht um die lang ersehnte Switch-2-Konsole handeln und stellt damit Fans vor ein Rätsel.

Was wir über das neue Gerät wissen

Im OET List Exhibits Report findet sich eine neue Modellnummer: CLO-001. Die Bezeichnung verrät zwar nicht, um welches Produkt es sich handelt. 001 könnte aber ein Hinweis auf eine neue Produktlinie sein. Laut The Verge könnte Nintendo also wie bei der ersten Switch (HAC-001) und dem DS (NTR-001) vorgegangen sein.

Außerdem soll das Gerät laut The Verge nur als kabellos, nicht aber als kabellose Spielkonsole oder eine Art von Controller gekennzeichnet sein. Aus den Dokumenten soll zudem hervorgehen, dass kein am Körper getragenes Gerät oder Zubehör getestet wurde und dass das Gerät wohl nur über die Steckdose betrieben werden kann – es soll kein Akku verbaut sein. Beim Stromanschluss soll es sich um ein USB-C-Ladekabel handeln.

Dieses Detail sorgt für Spekulationen

Ein Detail sticht in der Beschreibung heraus: ein Wave-Sensor mit 24 Gigahertz. Laut The Verge könnte es sich hierbei um einen Radarsensor handeln, der Bewegungen und Gesten in der Nähe erkennt.

Dieses Gerät muss nicht unbedingt wirklich existieren – es kann sich um eine Anmeldung handeln, mit der Nintendo eine technische Neuerung sichern will, ohne konkrete Pläne der Veröffentlichung zu haben. Eine übliche Praxis, um Innovationen rechtlich zu schützen.

Denkbar aber wäre auch eine neue Schnittstelle mit Gestensteuerung. Laut The Verge könnte es sich um ein Gerät für den hauseigenen Themenpark handeln. Parkbesucher könnten dank des Geräts beispielsweise durch Gestensteuerung mit Fahrgeschäften interagieren. Eine weitere Spekulation ist ein Gerät, das später in Verbindung mit AR (Augmented Reality) funktionieren könnte.

