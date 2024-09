Jahr für Jahr werden unzählige neue Videospiele produziert. Diese Entwicklung sorgt zwangsläufig dafür, dass einige von ihnen, selbst wenn es sich um hervorragende Spiele handelt, vernachlässigt werden. Manchmal sind Spiele ihrer Zeit voraus und finden kein Publikum, während sich andere nicht gegen die klassischen Mainstream-Titel durchsetzen können. In vielen Fällen werden Spiele jedoch einfach deshalb vergessen, weil sie ausschließlich auf unbeliebten Konsolen oder veralteten Systemen erschienen sind.

Anzeige Anzeige

Ein Videospiel kann noch so gut sein – wenn es nicht portiert oder archiviert wird, besteht die Gefahr, dass es für immer verschwindet. Die Konservierung gestaltet sich allerdings nicht immer einfach, da viele Spiele heutzutage an Servern hängen. Werden diese aus unterschiedlichsten Gründen abgestellt, kann das gesamte Spiel verloren gehen.

9 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind:

10 Bilder ansehen 9 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind Quelle: youtube / 10mingameplay

Initiativen setzen sich für Archivierung ein

Um Videospiele, die nicht archiviert wurden, auch für kommende Generationen zugänglich zu machen, gibt es Initiativen wie die Video Game History Foundation in den USA oder auch das Computerspielemuseum in Berlin, die sich für den Erhalt von Videospielen einsetzen. Zudem kündigte die Embracer Group im Juni 2022 an, ein Archiv zur Bewahrung klassischer Videospiele einrichten zu wollen. 50.000 Spiele, Konsolen und Zubehör konnten zu diesem Zeitpunkt bereits archiviert werden.

Anzeige Anzeige

Egal ob „Eternal Darkness“, „Mario Clash“ oder „Pac-Man World“, einige hervorragende Videospiele existieren zwar noch, sind aber auf veralteten Systemen gefangen. Wir stellen euch acht dieser Spiele vor und zeigen euch, warum sie unbedingt auf moderner Hardware zur Verfügung gestellt werden sollten. Und ja, inzwischen gehört sogar schon die Playstation 4 zu diesen alten Systemen.

Anzeige Anzeige