Erfolgreicher Langzeittest: Photovoltaikanlage behält hohe Effizienz nach 30 Jahren

In Frankreich wurde die erste Photovoltaikanlage, die 1992 ans Netz angeschlossen wurde, auf ihre Effizienz getestet. Diese Anlage wurde damals im Auftrag der Non-Profit-Organisation Hespul installiert.

Für den aktuellen Test wurde die Anlage deinstalliert und in einem Labor nach internationalen Standards untersucht. In einem dunklen Raum wurden bei gleichbleibender Temperatur Lichtblitze von 1.000 Watt pro Quadratmeter auf das Panel gerichtet, um die maximale augenblickliche Leistung zu messen.

Diese Messwerte wurden dann mit den ursprünglichen Werten verglichen, die vor 31 Jahren bei der Produktion des Panels ermittelt wurden.

Photovoltaikanlage produziert immer noch effizient

So fand das Unternehmen heraus, dass die Anlage durchschnittlich 79,5 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung produziert. Hersteller garantieren in der Regel, dass die Paneele nach 25 Jahren noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung erzeugen können, was in diesem Fall erfüllt sein sollte, schreibt Hespul in einer Mitteilung.

Den gleichen Test hat die Organisation auch zum 20. Jubiläum der Anlage durchgeführt. Damals leistete sie noch 91,7 Prozent ihrer ursprünglichen Power. Die Anlage wurde vor 30 Jahren als Teil einer Crowdfunding-Kampagne finanziert, um die Verbreitung der Technologie voranzutreiben.

Kein Einzelfall

Laut Hespul ist die hohe Effizienz nach einer relativ langen Nutzungsdauer kein Einzelfall. Studien des National Renewable Energy Laboratory in den USA und der University of Ljubljana kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

Eine Photovoltaikanlage in der Schweiz ist sogar schon mehr als 40 Jahre am Netz. Laut dem schweizerischen Bundesamt für Energie kann auch diese Anlage noch 80 Prozent der ursprünglichen Leistung produzieren.

