Dieser Laptop hat keinen Bildschirm, sondern eine AR-Brille: So funktioniert er

Das Unternehmen Sightful hat einen neuen Laptop namens Spacetop G1 angekündigt, der sich stark von anderen Modellen abhebt. Auf den ersten Blick dürfte euch schon auffallen, dass das Gerät keinen Bildschirm besitzt. Klappt ihr den Spacetop G1 auf, findet ihr stattdessen eine AR-Brille, die mit dem Laptop verbunden ist.

So funktioniert der Laptop ohne Bildschirm

Der Laptop hat den Qualcomm Snapdragon QCS8550 sowie 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher an Bord. Die Festplatte ist 128 Gigabyte groß. Mit einem vollen Akku soll der Spacetop G1 etwa acht Stunden durchhalten. Allerdings lässt sich der Laptop laut Sightful innerhalb von zwei Stunden auf rund 85 Prozent laden. Die Brille besteht aus zwei OLED-Displays, die jeweils in Full HD auflösen und eine Bildwiederholrate von 90 Hertz bieten.

Habt ihr die Brille auf der Nase, seht ihr darüber sämtliche offenen Fenster, Anwendungen und Chats in eure Umgebung projiziert. Das gleicht etwa der Technik, die auch in der Apple Vision Pro zum Einsatz kommt. Sightful verspricht dabei einen bis zu 100 Zoll großen virtuellen Bildschirm. Sämtliche Eingaben des Spacetop G1 erfolgen aber weiterhin über den unteren Teil des Laptops samt Tastatur, mit dem auch die Brille über ein Kabel permanent verbunden ist. Einen ähnlichen Trend gibt es derzeit in China. Dort werden allerdings alte Macbooks ohne Display verkauft.

Nutzer:innen des Spacetop G1 müssen beim Betriebssystem auf macOS oder Windows 11 verzichten. Stattdessen läuft der Laptop auf einer modifizierten Android-Version. Dementsprechend könnt ihr auch nur auf Apps zugreifen, die für das Betriebssystem verfügbar sind. Ob es optische Einschränkungen geben wird, wenn die Apps nicht an die AR-Brille des Spacetop G1 angepasst sind, lässt sich noch nicht sagen.

Auch wird es noch auch eine Weile dauern, bis diese Frage beantwortet werden kann. Der Spacetop G1 wird erst im Oktober 2024 an Vorbesteller:innen verschickt. Vorbestellungen sind allerdings bislang nur für Bewohner:innen der USA verfügbar. Für den AR-Laptop veranschlagen die Verantwortlichen einen stattlichen Preis von 1.900 US-Dollar.

