Las Vegas Sphere: So viel Speicher benötigt das gigantische Display

Spektakel pur: The Sphere in Las Vegas. (Bild: Paparacy / Shutterstock)

Die Las Vegas Sphere ist das jüngste Highlight, das die auf Spektakel spezialisierte Wüstenstadt in Nevada zu bieten hat.

Anzeige Anzeige

Erdkugel, Mond oder gigantisches Smiley: Die kugelförmige Mehrzweckhalle hat seit dem vergangenen Sommer bereits verschiedene Gesichter angenommen und spektakuläre Bilder produziert.

Vier Petabyte Speicher sind nötig

Nun ist bekannt geworden, wie viel Speicher das Hightech-Konstrukt braucht: insgesamt vier Petabyte. Wer sich fragt, wie viel ein Petabyte entspricht: Mehr als 1.000 Terabyte oder mehr als einer Million Gigabyte. Die gigantische Zahl hat der Betreiber Sphere Entertainment in einem Blogbeitrag verkündet.

Anzeige Anzeige

Wie sehr der Speicher nötig ist, wird anhand von Darren Aronofskys Film Postcard from Earth deutlich. Er zeigt Highlights des Lebens auf unserem Planeten und läuft seit Oktober 2023 in der Sphere. Dabei werden über 400 GBytes pro Sekunde verarbeitet, die Latenz beträgt laut den Betreibern unter 5 Millisekunden. Präsentiert wird der Film in 16K auf dem knapp 15.000 Quadratmeter großen inneren LED-Display.

Außenbildschirm der Sphere ist knapp 54.000 Quadratmeter groß

Noch beeindruckender ist der knapp 54.000 Quadratmeter große Außenbildschirm der Sphere, der zu speziellen Ereignissen, wie beispielsweise dem Superbowl vor wenigen Wochen, spektakulär bespielt wird. Er besteht aus rund 1,2 Millionen LED-Pucks, wobei jeder Puck 48 einzelne LED-Dioden enthält.

Anzeige Anzeige

All das kostet verständlicherweise viel Geld, rund 2,3 Milliarden US-Dollar hat das spektakuläre Bauwerk gekostet. Im Februar vermeldete die Betreibergesellschaft die aktuellsten wirtschaftlichen Zahlen und die verdeutlichen, das auch ein solch beeindruckendes Bauwerk schwierig zu betreiben ist. Den Einnahmen von knapp 168 Millionen Dollar standen laut der Pressemitteilung Verluste von knapp 194 Millionen Dollar entgegen.

450.000 Dollar pro Tag sind fällig, um die Sphere als Werbefläche zu mieten

Laut Golem ist ein Großteil der Verluste auf den zu Beginn des Jahres geplatzten Sphere-Deal in London zurückzuführen. Den geplanten Bau hatte Londons Bürgermeister Sadiq Khan abgesagt, ein Grund dafür war die befürchtete Lichtverschmutzung in Londons Innenstadt.

Anzeige Anzeige

In Las Vegas leuchtet die Sphere dagegen weiter. Wer sich überlegt, sie als Werbefläche zu mieten, sollte allerdings ein großes Budget parat haben: Laut Computerbase sind dafür 450.000 US-Dollar pro Tag fällig.

Mehr zu diesem Thema