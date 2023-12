The Sphere in Las Vegas: Das steckt hinter der Rekord-Kugel mit LED-Hülle

The Sphere in Las Vegas (Foto: Paparacy/Shutterstock)

Die Skyline von Las Vegas hat eine neue Attraktion. Die neue MSG Sphere (auch „The Sphere“ genannt) wurde zum 4. Juli mit einer kurzen Show erstmals überraschend der Öffentlichkeit präsentiert. In den sozialen Netzwerken gehen seitdem spektakuläre Bilder der Konzerthalle in Kugelform viral. Mit einer Höhe von 111 und einer Breite von 157 Metern ist die MSG Sphere offiziell die höchste Kugelkonstruktion der Welt.

Die LED-Außenfläche der „Madison Square Garden Sphere“, so der korrekte Name, beträgt fast 54.000 Quadratmeter. Sie besteht aus rund 1,2 Millionen LED-Pucks, wobei jeder Puck 48 einzelne LED-Dioden enthält. Die Fassade ist vollständig programmierbar, sodass sie im Außenbereich beeindruckende Bilder zeigen kann. Das wurde beim spektakulären Debüt am Independence Day auch deutlich. Dort zeigte die MSG Sphere zunächst die Willkommensnachricht „Hello World“, gefolgt von Animationen mit Feuerwerk, der amerikanischen Flagge, der Erdkugel und einem riesigen, blinzelnden Augapfel. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch die beeindruckenden Aufnahmen.

Projekt mit 2 Milliarden Dollar teurer als erwartet

Im Inneren des Gebäudes befindet sich ein kugelförmiges Theater mit 18.000 Sitzplätzen und einer 16K-LED-Wand. Sie ist kugelförmig und windet sich um eine gegenüberliegende Tribüne. 10.000 Sitze wurden zudem mit 4D-Technik ausgestattet. Rund 165 000 Lautsprecher wurden in der MSG Sphere verbaut. Hauptsächlich sollen in der MSG Sphere Konzerte und Sportveranstaltungen wie Boxen stattfinden. Rund zwei Milliarden US-Dollar hat das Bauwerk, das zum The Venetian Resort gehört, bisher gekostet. Durch die Coronakrise hatten sich die Arbeiten immer wieder verzögert und waren dann teurer geworden als zunächst erwartet.

Offiziell wurde die MSG Sphere am 29. September 2023 mit einem Konzert der irischen Band U2 eröffnet. Im Oktober 2023 debütierte außerdem die Show „Postcard from Earth“. Unter der Leitung des Regisseurs Darren Aronofsky sollen Highlights über das Leben auf dem Planeten hervorgehoben und dabei die Bandbreite der verschiedenen technologischen Funktionen der MSG Sphere präsentiert werden.

Auch ohne die Buchung von Tickets für eine der anstehenden Shows ist die MSG Sphere einen Besuch wert. Die Außenfläche der Kuppel ist ständig beleuchtet, und verwandelte sich beispielsweise schon in einen riesigen Basketball, um für die NBA Summer League 2023 zu werben, die in Las Vegas stattfindet.

