In diesen Städten gibt es Potenzial für Flugtaxis und Drohnen

Flugtaxis und Drohnen könnten den Verkehr erleichtern. Das DLR sieht weltweit Potenzial dafür in mehr als 200 Städten. In Deutschland könnten die Flugtaxis vor allem in den Metropolen und in der Region Rhein/Ruhr helfen.