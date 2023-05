„Las Vegas Loop“: Musks Boring Company baut 40 Kilometer langes Tunnelnetz unter Las Vegas

Die Boring Company (TBC) hat vom Landkreis Clark County, Nevada die Genehmigung erhalten, den sogenannten „Las Vegas Loop“ zu erweitern. Das Unternehmen von Elon Musk verfolgt den Plan, mit unterirdischen Autobahnen den Verkehr zu entlasten.

Dazu hat man einen 3,2 Kilometer langen Tunnel gebaut, in dem Tesla-Autos Passagiere hin- und herfahren. Das Unternehmen will ihn nun auf 40 Kilometer Länge erweitern. Auch dann wird er den Verkehr aber wohl kaum merklich entlasten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Musk zahlt, Gemeinderat genehmigt

Die Abstimmung der zuständigen Kommission des Landkreises fiel eindeutig aus: Sechs Pro-Stimmen winkten den Antrag durch. Die einzige Gegenstimme stammte von Marilyn Kirkpatrick. Sie kritisierte, das System stehe ausschließlich Touristen zur Verfügung. Die Angestellten der Ressorts und Casinos seien dabei ausgenommen.

Im Gegenteil: Die Bauarbeiten seien sogar hinderlich für die arbeitende Bevölkerung. Das gelte umso mehr, als dass TBC nun Pläne verfolge, in Wohngebiete nördlich, westlich und östlich des Vegas Strips zu expandieren. Die neu geplanten Stationen sollen am Las Vegas Boulevard in der Nähe des Flughafens sowie in Chinatown, an der University of Nevada und am Harmon Square entstehen.

Las Vegas Loop: Autos statt Bus und Bahn

2019 hatte das Wahnsinnsprojekt begonnen, seit 2021 ist der „Loop“ mit drei Stationen in Betrieb. Es handelt sich im Prinzip um unterirdische Modell-3-Taxis, die mit 60 Kilometern pro Stunde die Strecke hin- und herschleichen. Am Ende soll die Reisegeschwindigkeit 250 Kilometer pro Stunde betragen.

Eigentlich sollte ein Hyperloop-System die Gefährte in Unterdruckröhren auf bis zu 600 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Das Konzept ist nach einer langen Reise durch allerlei Hände am Ende wieder bei TBC gelandet, angeblich arbeitet man an einer Umsetzung in ferner Zukunft. Ursprünglich sollten autonome „People-Mover“, also Fahrzeuge, die mehr als drei Sitzplätze bieten, dort unterwegs sein. Nun sind es nur „Teslas in Tunneln“, wie Elon Musk schrieb.

Kürzlich verkündete TBC den Millionsten Passagier. Rund zwei Jahre hat man dafür gebraucht. Im Vergleich: Vegas ungeliebte Monorail transportiert fünf Millionen Menschen im Jahr– zu wenig, um kostendeckend zu arbeiten. Das war auch der Hauptgrund für den Zuschlag für die Erweiterung von Musks Tunnelprojekt: Er zahlt die kompletten Kosten.

Mehr zu diesem Thema