The Sphere: Krypto-Fans sammeln 700.000 Dollar, um dort ein Meme anzuzeigen

Blickt bald Dogwifhat von The Sphere auf Las Vegas? (Foto: Suzyanne16/Shutterstock)

Unsere Erde, der Mond, eine Discokugel oder ein Emoji – The Sphere in Las Vegas hatte schon viele Gesichter. Demnächst könnte das Bild eines Hundewelpen mit Strickmütze dazukommen.

Anzeige Anzeige

Dogwifhat (WIF) ist nicht nur ein Meme, sondern auch ein Memecoin auf der Solana-Blockchain – und seine Fans haben innerhalb von nicht einmal einer Woche genug Geld gesammelt, um den bemützten Vierbeiner auf die kugelförmige Konzerthalle zu bringen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bisher insgesamt 704.989,652 US-Dollar haben sie gespendet und damit den Zielbetrag von 650.000 Dollar sogar übertroffen. So viel soll es laut einem geleakten Pitch-Deck nämlich kosten, eine Woche lang auf The Sphere zu erscheinen. Allerdings nicht 24/7 – im Paket sollen aber 276 „feature appearances“ und mehr als 414 Minuten Sendezeit enthalten sein.

Anzeige Anzeige

Kommt Dogwifhat auf The Sphere?

Sphere Entertainment, das Unternehmen hinter der futuristischen Kugel, hat sich bisher nicht geäußert. So ist weder sicher, dass der Preis stimmt, noch ist bestätigt, dass Dogwifhat wirklich dort erscheinen wird.

Ebenso unklar ist, was genau die Krypto-Fans mit der Aktion bezwecken wollen. Vielleicht tun sie es nur „for the lulz“, also einfach aus Spaß. Gut möglich ist aber auch, dass sie den aktuellen Hype und die Höhenflüge des Bitcoins nutzen wollen, um auf den Memecoin aufmerksam zu machen. Der hat bisher auch von dem Trend profitiert und seinen Wert seit Ende Februar 2024 mit Stand vom 15. März um über 500 Prozent gesteigert.

Anzeige Anzeige

Wer deshalb nun überlegt, in den putzigen Hund zu investieren, sollte sich das jedoch gut überlegen. Memecoins haben oft keine wirkliche Funktion und schwanken sehr stark im Wert, der oft auch von der Community abhängt.

Es gibt jedoch auch einige berühmte Memecoins – Dogecoin etwa, den es schon seit 2013 gibt. Er ist inzwischen sogar Zahlungsmittel auf einigen Websites.

Einige der beeindruckendsten Bilder von The Sphere

10 Bilder ansehen Das sind die spektakulärsten Aufnahmen der MSG Sphere Quelle: youtube / sphere

Mehr zu diesem Thema