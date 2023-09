Sphere in Las Vegas: Kult-Regisseur dreht Film für das größte Kino der Welt

Regisseur Darren Aronofsky arbeitet derzeit an einem besonderen Projekt: einem Film, der exklusiv im noch im Bau befindlichen Sphere in Las Vegas gezeigt werden soll. Dieses Kino wird das größte der Welt sein und beherbergt eine revolutionäre Leinwand, die der Film Postcard from Earth voll ausnutzen wird.

Aronofsky hat in einem Instagram-Post erste Einblicke in das monumentale Kino und seinen Film gewährt. Der Regisseur spricht von der „größten Leinwand der Welt“, die mit einer beeindruckenden Auflösung von 18.000 Pixeln und einer Framerate von 60 Bildern pro Sekunde aufwartet.

Der Film selbst wird gigantische Ausmaße annehmen und ein halbes Petabyte, also etwa 500.000 Gigabyte, groß sein. Wer neugierig ist, kann sich bereits jetzt einen ersten Ausschnitt im Instagram-Post des Regisseurs ansehen.

Das ist die Sphere in Las Vegas

Die gigantische Leinwand des Sphere misst beeindruckende 148.000 Quadratmeter. Aber das ist noch nicht alles: 160.000 Lautsprecher werden für den Sound sorgen.

Das Kino kann bis zu 17.000 Menschen beherbergen und die Ticketpreise bewegen sich zwischen 49 und 199 Dollar. Blooloop berichtet, dass die Sphere sogar atmosphärische Elemente wie Wind und Geruch in die Filmvorführung einbeziehen wird.

„Ich sehe Sphere als eine großartige Gelegenheit, Menschen aus dem Trubel des Vegas Strip in all seinem von Menschen geschaffenen Wahnsinn herauszuholen und sie so vollständig wie möglich in die Wunder, Ehrfurcht und Schönheit der natürlichen Welt einzutauchen“, sagte Aronofsky.

Postcard from Earth startet im nächsten Monat

Die Premiere von Postcard from Earth ist für den 6. Oktober 2023 geplant. Bevor der Film allerdings seine Premiere feiert, wird die Band U2 das Kino mit einem Konzert im September einweihen.

Der Film selbst wird als Mix aus Sci-Fi und Naturdokumentation beschrieben. Was das genau bedeutet, ist noch unklar, aber der Instagram-Teaser mit überdimensionalen Elefanten lässt auf jeden Fall Großes erahnen.

Schaut euch jetzt die beeindruckendsten Bilder zur Sphere in Las Vegas an:

