Berliner Startup entwickelt weltweit größtes Audiosystem für die Sphere in Las Vegas

Ein Berliner Startup will das Sounderlebnis im MSG Sphere in Las Vegas revolutionieren. (Foto: MSGE PR)

Das Audiosystem befindet sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung in der neuen Veranstaltungsstätte Sphere in Las Vegas. Holoplot berichtet von einer patentierten „3D-Audio-Beamforming-Technologie“ sowie der „Wave-Field-Synthesis-Technologie“. Damit kontrolliere das Startup Schall ähnlich wie Licht.

Mithilfe dieser einzigartigen Kombination von Audio-Software und -Hardware bekomme so jeder der bis zu 20.000 Gäste der kugelförmigen Veranstaltungsstätte unabhängig von der Sitzposition dasselbe Klangerlebnis in Kopfhörerqualität. Entwickelt habe man das zusammen mit den „Sphere Studios“ (Teil von MSG Entertainment Anm. d. Red) für die neue Veranstaltungsstätte The Sphere in Las Vegas.

„3D-Audio-Beamforming-Technologie“: Revolution geplant

Die Audiotechnologie liefere kristallklaren Konzert-Sound durch 3D-Audio-Beamforming und Wellenfeldsynthese-Technologie an jeden einzelnen Sitzplatz. Zudem schreiben die Berliner, dass dank des präzisen und maßgeschneidert ausgespielten Sounds sogar nebeneinander sitzende Gäste ein völlig unterschiedliches Audio-Erlebnis mit individuellen Inhalten erfahren könnten. Mit der Neuerung wolle man den globalen professionellen Sound-Markt neu definieren.

Laut Allied Market Research werde der Markt ganze 32,2 Milliarden US-Dollar schwer sein – und das bis zum Jahre 2031. Für Besucher:innen öffnet das Sphere laut Pressemitteilung erstmals am 29. September mit der ersten von 25 Aufführungen der irischen Rockband U2.

Laut den Herstellern handelt es bei der Neuerung um das weltweit größte, voll integrierte Konzert- Audiosystem, welches immersive Klangerlebnisse grundlegend revolutioniere.

„Sphere Immersive Sound“ sei speziell für den einzigartigen, gebogenen Innenraum von Sphere entwickelt worden. Es besteht laut den Herstellern aus rund 1.600 fest installierten X1 Matrix Array Lautsprechern und umfasse insgesamt 167.000 individuell verstärkte Lautsprechertreiber.

Startup verspricht kristallklaren Klang in Konzertqualität

Zudem nutze das System 3D-Audio-Beamforming- und Wellenfeldsynthese-Technologie, die die Art und Weise, wie Audio in großen Veranstaltungsorten wiedergegeben wird, fundamental verändert. Das Ergebnis sei ein kontrollierter, gleichmäßiger und kristallklarer Klang in Konzertqualität für das gesamte Publikum von bis zu 20.000 Personen.

Das gesamte Soundsystem sei vollständig hinter der fast 15.000 Quadratmeter großen LED-Fläche innerhalb der Sphere verborgen. Die Algorithmen-basierte Software kompensiere dabei jegliche Qualitätsverluste, die durch den LED-Screen entstehen würden, Das Ergebnis ist demnach ein glasklarer unbeeinflusster Klang und eine uneingeschränkte LED-Fläche, die sich kugelförmig um das Publikum erstreckt – eine Kombination auditiver und visueller Komponenten, die laut dem Startup ein vollständig immersives Erlebnis erschafft.

„Wir haben uns von Anfang an darauf konzentriert, Audiotechnologie radikal zu transformieren und die zugrundeliegende Physik der Klangwiedergabe, wie wir sie kennen, neu zu denken“, wird Roman Sick, CEO von Holoplot in der Pressemitteilung zitiert. „Die Zusammenarbeit mit den Sphere Studios für Sphere Immersive Sound war eine wirklich spannende Gelegenheit für unser Team – es war eine Herausforderung, die Grenzen unserer Technologie in einem noch nie dagewesenen Umfang zu erweitern und ein solch revolutionäres Hörerlebnis zu schaffen.“

Erfolgreicher Test im Beacon Theatre in New York

Das System sei laut dem Startup erstmals letzten Sommer im Beacon Theatre in New York installiert und eingesetzt worden. Für Sphere Las Vegas wurde das System weiter angepasst und skaliert.

In Las Vegas erscheint ebenfalls eine patentierte 4D-Technologie – wie haptische Infraschall-Sitze und verschiedene atmosphärische Effekte wie warme Brisen, suggestive Düfte und wechselnde Temperaturen, um multisensorische Erlebnisse zu schaffen. So hebe man das Unterhaltungs-Erlebnis auf ein völlig neues Level.

Neben den U2-Konzerten wird am 6. Oktober auch die von Darren Aronofsky inszenierte Sphere Experience „Postcard from Earth“ uraufgeführt. Tickets sind erhältlich unter thespherevegas.com.

