Zero-G hebt ab: So kannst du Konzerte in Schwerelosigkeit erleben

Es sollen mindestens drei Konzerte in diesem Jahr kommen. (Screenshot: Youtube / Zero-G)

Das Unternehmen Zero-G plant momentan eine Konzertreihe, die teilweise in der Schwerelosigkeit stattfinden soll. Hier sollen Musiker einige ihrer besten Hits für eine kleine Gruppe von Fans spielen können, heißt es in einem Artikel des Unternehmens.

Diese Konzerte sollen nämlich auf der G-Force One stattfinden, dem Flugzeug des Unternehmens. Die Schwerelosigkeit wird erreicht, indem das Flugzeug in die Luft fliegt und anschließend einen scharfen Sinkflug performt.

Solche Flüge mit streckenweiser Schwerelosigkeit bietet das Unternehmen bereits länger an, neu ist aber, dass Künstler auf diesen Flügen bald Musik für ihre Fans spielen können sollen.

Kein günstiger Spaß

Allerdings wird das besondere Erlebnis des Konzertes in Schwerelosigkeit etwas teurer sein als ein normales Konzert. Gegenüber space.com sagt Greg Melon, Direktor für Marketing und Verkauf bei Zero-G, dass die Tickets etwas mehr als 9.000 Dollar kosten werden.

Das liegt auch an dem begrenzten Platz im Flugzeug. Dort ist nämlich nur Raum für insgesamt 28 Passagiere. Dafür können die Zuschauer den Künstler hautnah erleben, da er nur wenige Meter weit weg ist.

Das Konzert dürfte außerdem nicht sehr lang sein. Ein Flug mit der G-Force One dauert insgesamt rund 90 Minuten. In dieser Zeit schweben die Passagiere rund 15 Mal in Schwerelosigkeit für rund 30 Sekunden.

Es gibt nicht viel Musik

Die Künstler und Künstlerinnen sollen bei einem Konzert laut Melon insgesamt nur drei bis vier Songs spielen können, die so getimed sind, dass sie während der Schwerelosigkeit stattfinden. Dafür sollen sie aber umso intensiver sein.

„Konzerte in der Schwerelosigkeit bieten sowohl dem Künstler als auch seinen engsten Fans ein unvergessliches Erlebnis“, sagte Allison Odyssey, COO von Zero-G. „Stellen Sie sich vor, Dua Lipa singt ‚Levitating‘, während sie tatsächlich in der Schwerelosigkeit schwebt. Wie fängt man als Musiker überhaupt an, das zu toppen?“

Welche Künstler genau an der Konzertreihe teilnehmen werden, ist momentan noch nicht bekannt. Laut Unternehmen ist das Interesse allerdings groß. Auch bei der Standortwahl ist Zero-G flexibel. Die einzige Voraussetzung ist eine Start- und Landebahn.

Mehr zu diesem Thema