Datenübertragung mit Licht: Li-Fi-fähige Smartphones wohl in 2 bis 3 Jahren

Der Funkstandard Wi-Fi bekommt mit Li-Fi bald einen Partner. Die seit einem Jahrzehnt in Entwicklung befindliche Datenübertragung per Licht könnte in zwei bis drei Jahren in Smartphones zum Einsatz kommen, meint der Erfinder.