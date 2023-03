Soll will Finanzminister Lindner Deutschland zu einem führenden digitalen Finanzplatz machen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat bereits im März 2022 das sogenannte Digital Finance Forum (DFF) gegründet. Es soll als Bindeglied zwischen der Politik und den Unternehmen der Branche dienen. Nun hat das Forum eine Roadmap bis 2030 vorgestellt.

Diese Roadmap beschäftigt sich vor allem mit der Blockchain-Technologie, einer Central Bank Digital Currency (CBDC) für den Euro und weiteren Themen für den digitalen Finanzmarkt.

„Als Bundesfinanzminister möchte ich, dass Deutschland zum führenden digitalen Finanzplatz wird. Nur so können wir Deutschlands Digitalökonomie fit für die Zukunft machen. Den Herausforderungen des digitalen Finanzplatzes kann man nicht auf dem Reißbrett begegnen, sondern nur im engen Austausch mit denen, die in der Praxis an Lösungen arbeiten“, wird Christian Lindner dazu in einer Pressemitteilung zitiert.

Konkrete Maßnahmen aufgezeigt

Im Anhang der Roadmap sprechen die Mitglieder des DFF über konkrete Maßnahmen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Als Erstes steht hier eine „adäquate MiCA-Umsetzung in Deutschland unter Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen und Ermöglichung von Web3-Anwendungen und Euro-Stablecoins“ auf dem Plan.

Zusätzlich soll die Blockchain als Schlüsseltechnologie anerkannt und in relevanten Gesetzesvorhaben berücksichtigt werden. Auch für die Übertragung von Kryptowerten soll es bis 2030 Rechtssicherheit geben.

Allgemein möchte das Forum Krypto, Stablecoins und digitalen Finanzprodukten wie tokenisierten Aktien offener gegenüberstehen, um das von Lindner genannte Ziel zu erreichen, Deutschland zum führenden digitalen Finanzplatz zu machen.

Euro-CBDC soll ausgestaltet werden

Zudem beschäftigt sich die Roadmap mit der Ausgestaltung einer Euro-CBDC. Die soll laut Digital Finance Forum Vorteile für Bürgerinnen und Bürger haben und ein Höchstmaß an Datenschutz und Schutz der Privatsphäre bieten.

Außerdem sollte sie idealerweise Open-Source-Technologie verwenden, um Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Wichtig ist dem Forum auch, dass die CBDC von den Bürgern anonym verwendet werden kann. „Die Euro CBDC sollte für geringere Transaktionsbeträge – analog zu Bargeld – geldwäscherechtlich konform anonym verwendet werden können”, heißt es dort.

Lindners Digital Finance Forum hat also noch viel vor, bis 2030 ist aber schließlich auch noch etwas Zeit.

