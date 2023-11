Linkedin: Warum das „Open to Work“-Batch eine Red Flag ist – laut Ex-Googler

Die Zahl kann sich sehen lassen: Laut Linkedin kommt es auf der Karriereplattform jede Sekunde zu 117 Kontaktaufnahmen im Rahmen eines Jobgesuchs. Um sich von der Masse abzuheben, gibt das Unternehmen einige Ratschläge. Erstens: Aktualisiert euer Profil, um sicherzustellen, dass eure beruflichen Erfahrungen nachvollziehbar sind. Zweitens: Verwendet Featured Links, um Beispiele für eure Arbeit zu geben. Und drittens: Nutzt die Batches neben eurem Profilfoto, um eure beruflichen Erwartungen zu kommunizieren.

„Open to Work“-Batch auf Linkedin wirkt verzweifelt

Zumindest letzteren Tipp, sehen jedoch einige Personalexpertinnen und Personalexperten kritisch: Wenn es darum geht, was Jobsuchende nicht tun sollten, sei „die größte Red Flag auf Linkedin das ‚Open to Work‘-Symbol“, so der ehemalige Google-Recruiter Nolan Church gegenüber CNBC. Mit dem Abzeichen auf Linkedin würden sie den Personalverantwortlichen signalisieren, dass sie jeden Job annehmen, egal wer sich bei ihnen meldet. „Für einen Personalverantwortlichen wirkt das wie pure Verzweiflung“, so Church weiter.

Recruiterinnen und Recruiter möchten das Gefühl haben, dass potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich in deren Unternehmen arbeiten wollen und nicht in irgendeinem, erklärt Nolan Church. Letztlich würden Personalvermittelnde glauben, dass „die besten Leute nicht auf der Suche nach einem Job sind.“ Man müsse sie herauslocken. Diese Menschen seien immer offen für Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern, aber sind glücklich, wo sie sind, weil sie sich mit ihren Fähigkeiten großartige Chancen erarbeitet haben.

Nolan Church macht jedoch auch klar: Dass das nicht heiße, dass sich Top-Talente nicht auch über ihre aktuellen Positionen hinaus umschauen sollten, wenn sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind. Sie sollten das nur nicht so offen auf Linkedin kommunizieren. „Sie müssen Begehrlichkeiten wecken“, sagt der Ex-Googler. „Wenn ihr verzweifelt ausseht, will man euch nicht.“ Umfangreiche Befragungen, die Nolans Meinung zum „Open to Work“-Symbol stützen, gibt es nicht. Jedoch äußern sich auch andere kritische Stimmen.

„Open to Work“-Symbol: Dieser Tipp könnte helfen

Auf Forbes hat der Coach und Kolumnist Robert Hellmann bereits 2020 zur Vorsicht aufgerufen. Auch er argumentiert, dass der „Open to Work“-Batch unter Umständen auf Arbeitgebende verzweifelt wirke. Wer ihn nutzen möchte, solle zumindest die Sichtbarkeit einschränken: „Wählt ‚Nur mit Personalvermittlern teilen‘ aus. Durch diese Option wird nur eine kleine Untergruppe der Personalexperten auf Linkedin benachrichtigt, nämlich diejenigen, deren Firmen für den Zugang zur ‚Linkedin Recruiter‘-Plattform bezahlt haben.“

Um das „Open to Work“-Symbol zum Linkedin-Profil hinzufügen, müssen Nutzerinnen und Nutzer einfach auf ihr Profilbild und dann anschließend auf „Rahmen“ klicken und das Abzeichen auswählen. Neben dem „Open to Work“-Batch finden Anwenderinnen und Anwender daneben auch das „Hire“-Symbol, das wiederum Jobsuchenden signalisieren soll, dass die Person, die es trägt, einen Job zu vergeben hat. Inwiefern auch so ein Batch bei Jobsuchenden als verzweifelt wahrgenommen wird, thematisieren die Experten leider nicht.

