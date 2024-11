Lügen und Manipulation: Umweltbundesamt geht gegen Temu vor

Irreführende Geschäftspraktiken im Visier

Der Online-Marktplatz Temu hat sich in den vergangenen Monaten zu einem bedeutenden Akteur im EU-Markt entwickelt und zählt laut Heise inzwischen rund 75 Millionen Nutzer:innen in Europa. Auch in Deutschland rangiert Temu nach kurzer Zeit neben Branchengrößen wie Amazon und Otto. Der rasante Erfolg wird jedoch nicht nur auf die große Auswahl und günstige Preise zurückgeführt. Das Umweltbundesamt kritisiert, dass Temu Nutzer:innen durch irreführende Angaben – etwa über die Dauer von Rabattaktionen und den Lagerbestand – beim Kauf unter Druck setze. Auch die Umsetzung des Widerrufsrechts soll unnötig kompliziert gestaltet sein.

Diese aggressiven Geschäftspraktiken verstoßen gegen die in der EU geltenden Verbraucherschutzrichtlinien. „Billigplattformen wie Temu haben mit nachhaltigem Konsum nichts zu tun. Sie versuchen mit unlauteren Mitteln, immer neue Kaufanreize zu erzeugen“, so Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes.

Temu signalisiert Bereitschaft zur Zusammenarbeit

Im Juli 2024 begann das europäische Behördennetzwerk CPC mit einer eingehenden Prüfung der Plattform. Anlass war eine Warnung der irischen Verbraucherschutzbehörde, da Temu seinen europäischen Hauptsitz in Irland hat. In einem gemeinsamen Schreiben fordern die CPC-Behörden unter Co-Leitung des Umweltbundesamtes Temu jetzt dazu auf, die Verstöße gegen EU-Recht umgehend zu beenden. Werden die erforderlichen Änderungen nicht fristgerecht vorgenommen, könnten Sanktionen wie Geldbußen verhängt werden.

Der Marktplatz steht jedoch nicht nur unter Beobachtung der CPC: Auch die EU-Kommission prüft Temu im Rahmen des Digital Services Act (DSA). Wie Heise weiterhin berichtet, hat Temu die Bedenken der Kommission und der nationalen Verbraucherschutzbehörden anerkannt und möchte eng mit den Regulierungsbehörden kooperieren, um die Einhaltung der EU-Gesetze in Zukunft sicherzustellen. Ob Temu diesen Ankündigungen tatsächlich gerecht wird, bleibt jedoch abzuwarten.

