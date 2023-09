Fokus auf Katzen-Tracking und Pet-Profile: Marketing Tech Award geht an Fressnapf

Gewinner des Marketing Tech Awards 2023 ist Fressnapf, die Präsentation hat Thomas Oberste-Scheemmann, VP Loyalry and CRM bei der Fressnapf Tiernahrungs GmbH (rechts), übernommen. (Foto: Marketing Tech Summit)

Letztendlich hat das Publikum entschieden: Das Unternehmen Fressnapf wurde für seinen Einsatz von Marketing-Technologie, kurz Martech, beim diesjährigen Marketing Tech Summit in Berlin ausgezeichnet. Gewählt wurde der Sieger per Publikumsabstimmung.

Top 3 wurden von einer Jury gewählt

Fressnapf trat dabei gegen Marktech-Lösungen von Otto und RTL an. Die Top 3 wurden von 16 Jurymitgliedern ausgewählt, die unter allen Einsendungen die drei Unternehmensfinalisten auswählten.

Fressnapf stellte seine Marktech-Lösung in einem wenige Minuten langen Pitch vor. Laut Thomas Oberste-Scheemmann, VP Loyalry and CRM bei der Fressnapf Tiernahrungs GmbH, habe bei ihrem Ansatz der Gedanke an die Interaktion mit den Kund:innen 2024 eine Basis gebildet.

Fressnapf will Tierbesitzer verschiedene Features anbieten

Sie wollen den Kund:innen digital, etwa per App, verschiedene Features anbieten, die sie bei Fressnapf halten. Das Motto: „Ich fühle mich hier so gut aufgehoben! Hier bleibe ich!“ Dafür soll perspektivisch etwa eine Tracking-Funktion geboten werden, die anzeigt, wo die eigene Katze ist.

Insgesamt soll der Fokus auf den Pet-Profilen liegen – sprich: Im Fokus soll eigentlich das Wohl des Tiers stehen, während der:die Besitzer:in genau aus dem Grund diese Anwendung nutzt. Dafür setzt Fressnapf auf verschiedene Services, die in „Datensammlung, Veredelung und Aktivierung“ aufgeteilt werden.

RTL und Otto als Konkurrenz

Die Konkurrenz, RTL und Otto, stellten ebenfalls ihre Marktech-Lösungen vor. Bei RTL lautet das Motto „We Create Fans“, die Lösung des Unternehmens richtete sich auf den B2C-Bereich. Das Ziel war es, treue Nutzer:innen zu gewinnen und zu halten. Das will RTL unter anderem mit personalisierten Newslettern erreichen. Das Publikum votete diesen Ansatz auf den dritten Platz.

Den zweiten Platz machte Otto: Das Unternehmen setzt auf eine Marktech-Lösung, die in vielen Teilen selbst entwickelte Software hat. Auf diese Inhouse-Produktion setzt das Unternehmen, da es unter anderem die Kund:innendaten bei sich verarbeiten will. Es will mit seiner Marktech-Lösung ebenfalls ein möglichst „personalisiertes Einkaufserlebnis“ für die Nutzer:innen erschaffen.

Insgesamt wird mit dem Preis der kombinierte Einsatz von verschiedenen Software-Lösungen zur Umsetzung eines Ziels geehrt. Er wurde zum dritten Mal verliehen. Das Marketing Tech Summit selbst fand zum fünften Mal statt, dort treffen sich Marketing-Tech-Fachleute zum Wissensaustausch.

