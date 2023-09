KI in SEO: Alles, was du darüber wissen musst

Künstliche Intelligenz – ein scheinbar unaufhaltbarer Trend. Mit dem Startschuss am 23. November 2022 setzten die Entwickler:innen von ChatGPT den entscheidenden Grundbaustein für eine Reihe von neuen Technologien und Tools.

Auch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung ist die KI mittlerweile für viele Marketer:innen zum Alltag geworden und unterstützt dort die tägliche Arbeit. Besonders bei der Content-Erstellung vertrauen viele SEO-Expert:innen auf die verschiedenen KI-Tools.

Neben der Beschleunigung ihrer täglichen Arbeit bieten die künstlichen Intelligenzen einen Raum für Inspiration und können komplexe Arbeitsprozesse auf ein Minimum an Aufwand reduzieren.

Deshalb können all jene SEO-Expert:innen eine schnellere Arbeit leisten, die auf die KI-Tools zurückgreifen und wissen, wie diese zu ihrem Vorteil eingesetzt werden. Schnellere Arbeit bei gleichbleibender Qualität bedeutet mehr Leistung und Traffic für die Websites von Unternehmen, Blogs und Ähnliches. Mehr Traffic bedeutet mehr Möglichkeiten für die Optimierung und demzufolge auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, Kund:innen effektiv anzusprechen und für sich zu gewinnen.

Wie kann KI bei der SEO unterstützen?

Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der Suchmaschinenoptimierung. Durch ihre Fähigkeit, große Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, bietet KI zahlreiche Möglichkeiten, SEO-Strategien zu verbessern und die Sichtbarkeit von Websites in den Suchmaschinenergebnissen zu erhöhen.

Analysen und Vorbereitungen

Eine der Hauptanwendungen von KI in der Suchmaschinenoptimierung ist das Sammeln und Analysieren von Daten aus verschiedenen Quellen. KI kann dabei helfen, Informationen über Keywords, Suchtrends, Wettbewerber, Nutzerverhalten und andere relevante Faktoren zu sammeln. Diese Daten werden verwendet, um Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Entscheidungen für die Optimierung der Website zu treffen.

KI-gesteuerte Inhaltsanalyse und -optimierung

Die verschiedenen KI-Tools bieten zahlreiche Möglichkeiten für die Analyse bestehender Websites und Artikel. So können Marketing-Manager:innen schnell eine Übersicht zu den verschiedensten Themen erhalten und sich Zeit für aufwendige Recherchen sparen.

Aber Achtung: Künstliche Intelligenz kann in den meisten Fällen nur auf manuell zugeführte Informationen zugreifen und arbeitet somit nicht immer mit dem aktuellen Stand. Neben einer KI-gestützten Recherche sollten zudem eigene Untersuchungen angestellt werden, um die neuesten Erkenntnisse zum recherchierten Thema zu integrieren.

KI-gestützte Analyse von Suchergebnissen und Wettbewerbern

Demzufolge kann künstliche Intelligenz auch für eine Auswertung des Marktverhaltens verwendet werden. Neben aufschlussreichen Informationen über Konkurrent:innen und Mitbewerber:innen lassen sich auch Erkenntnisse über das Suchverhalten von Nutzer:innen gewinnen. Diese Informationen können vorteilhaft in die eigene SEO-Strategie integriert und für die Content Erstellung verwendet werden.

Die Verwendung von KI für Keyword-Recherche und -Analyse

Keywords sind die Grundlage einer erfolgreichen Suchmaschinenoptimierung. Es bedarf einer tiefgründigen Recherche, um die Suchbegriffe mit dem höchsten Potenzial herauszufiltern und so für Website und Unternehmen den höchsten Wert zu schaffen.

Die Keyword-Recherche ist ein zeitaufwendiger Prozess und für viele Marketer:innen eine eher lästige Aufgabe. Stundenlanges Suchen und Abspeichern von passenden Suchbegriffen, die Einschätzung nach Relevanz und Potenzial, Keyword-Clustering und das Bilden einer geeigneten Strategie – mit künstlicher Intelligenz kann das einfacher gehen.

Auch im Bereich der Keyword-Recherche und dem Keyword-Clustering kann eine KI unterstützende Aufgaben übernehmen und bei der Ideen-Findung tatkräftig mitwirken, um den Arbeitsaufwand für SEO- und Marketing-Manager:innen zu reduzieren.

Mittlerweile gibt es zahlreiche SEO-Tools, die mit nur einer einzigen Information wie einem Fokus-Keyword ganze Listen an Keywords innerhalb kürzester Zeit offenlegen. Andere Tools unterstützen das Keyword-Clustering und können somit als unterstützende Maßnahme für den Aufbau eines Blogs genutzt werden.

Hilfreiche Tools sind zum Beispiel:

Scalenut

AIPRM ChatGPT

Squirrly

Keywordinsights.ai

Onpage-Optimierung mit künstlicher Intelligenz

Darüber hinaus kann KI bei der Erstellung qualitativ hochwertiger Inhalte helfen. Durch die Analyse von Inhalten und Nutzerdaten kann KI Empfehlungen für relevante Themen und Schlüsselwörter geben und dabei helfen, Inhalte zu erstellen, die den Bedürfnissen und Interessen der Zielgruppe entsprechen. Das trägt dazu bei, die Relevanz der Website für Suchmaschinen zu erhöhen.

Hilfreiche Tools sind zum Beispiel:

Alli AI

Wordlift

Screpy

SEO-Texte schreiben mit künstlicher Intelligenz

Die Erstellung von SEO-Texten mit künstlicher Intelligenz bietet eine effiziente und effektive Möglichkeit, qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen, die sowohl für Suchmaschinen als auch für Nutzer:innen optimiert sind. Durch den Einsatz von KI-Textgeneratoren können SEO-Expert:innen Zeit sparen und dennoch qualitativ hochwertige Texte erstellen, die den Anforderungen des Suchmaschinenmarketings entsprechen.

Aber Achtung: SEO- und Marketing-Manager:innen sollten sich nicht blind auf die Erstellung von Inhalten mittels KI verlassen. Sowohl bei der Texterstellung als auch bei der Keyword-Optimierung ist es wichtig, die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz stets zu überprüfen und zu überarbeiten.

Hilfreiche Tools sind zum Beispiel:

ChatGPT

Compose

Copy.ai

Jasper

Writesonic

Contentbot

Rytr.me

Quillbot.com

Surfer SEO

Meta-Titel und Meta-Beschreibungen mit künstlicher Intelligenz

Lassen sich zielgruppengerechte Texte mit einer KI erstellen, so kann gleiches auch auf Meta-Titel und Meta-Beschreibungen angewandt werden. Mit den richtigen Anweisungen kann eine KI interessante und Keyword-optimierte Snippets erstellen, die für suchende Nutzer:innen und für die Suchmaschine relevant sind.

Onpage-Analysen und -Empfehlungen

Künstliche Intelligenz kann auch zur Durchführung von Onpage-Analysen genutzt werden. KI-gestützte Analyse-Tools können eine umfassende Überprüfung der Website durchführen, relevante Daten sammeln und auf der Grundlage dieser Informationen maßgeschneiderte Optimierungsempfehlungen zur SEO-Verbesserung von Websites geben.

Strukturierte Daten sind spezielle Code-Markierungen, die Suchmaschinen helfen, den Inhalt einer Website besser zu verstehen und reichhaltige Suchergebnisse mit zusätzlichen Informationen anzuzeigen.

KI-basierte Tools können bei der Generierung strukturierter Daten helfen. Sie können Vorgaben für den Code erstellen, die mit den nötigen Informationen zu Unternehmen, Artikel, Stellenanzeige und Co. befüllt werden.

Offpage-Optimierung mit KI

Offpage-Optimierung bezieht sich auf Maßnahmen außerhalb der eigenen Website, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit und Autorität einer Website in Suchmaschinen zu verbessern. Künstliche Intelligenz kann in verschiedenen Bereichen der Offpage-Optimierung eingesetzt werden, um effektive und zielgerichtete Strategien zu entwickeln.

Hilfreiche Tools sind zum Beispiel:

Scalenut

Postaga

KI-SEO-Tools können bei der Identifikation und Bewertung von potenziellen Websites für das Backlink-Building genutzt werden und SEO- oder Marketing-Manager:innen beim Erstellen eines Portfolios unterstützen.

Fazit

Die Verwendung von künstlicher Intelligenz im Bereich der Suchmaschinenoptimierung hat bereits zahlreiche Vorteile gezeigt und wird in der nahen Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Durch den Einsatz von KI können SEO-Expert:innen umfangreiche Datenmengen analysieren, Trends erkennen und personalisierte Empfehlungen ableiten. Das führt zu einer präziseren und datenbasierten Optimierung von Websites, was zu einer verbesserten Sichtbarkeit und höheren Rankings in den Suchmaschinenergebnissen führen kann.

Allerdings sollte bei der Verwendung von KI in SEO auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Der blinde Verlass auf KI-Tools ist nicht zu empfehlen. Menschliche Expertise und Überprüfung bleiben unerlässlich, um die Ergebnisse der KI zu validieren und sicherzustellen, dass sie den spezifischen Zielen und Anforderungen einer Website entsprechen.

Insgesamt ist die KI ein leistungsstarkes Werkzeug, das SEO-Expert:innen dabei unterstützt, ihre Arbeit effizienter und effektiver zu gestalten. Mit weiteren Entwicklungen und Verbesserungen in der KI-Technologie werden wir in Zukunft noch mehr Potenzial sehen und neue Möglichkeiten zur Optimierung von Websites entdecken. Die Integration von KI in SEO wird somit ein wichtiger Bestandteil der Marketingstrategien sein und Unternehmen dabei helfen, in den Suchmaschinenergebnissen wettbewerbsfähig zu bleiben.

Richard Roth

Richard Roth ist studierter Wirtschaftsingenieur und wissbegieriger Performance-Marketer bei Skillisch Marketing. Eine gute Kombination, um die Situation von B2B-Unternehmen auf digitaler Ebene einschätzen und optimieren zu können.



