Maschmeyer: „Menschen lieben Menschen und nicht Marken“

„Start small, think BIG: So machst du dein Startup groß“ lautete der Titel des Talk-Formats von Carsten Maschmeyer auf der OMR in Hamburg letzte Woche. Florian Rinke befragte den Starinvestor und DHDL-Löwen dabei auf der Main-Stage zu den Erfolgsgeheimnissen, die Maschmeyer während seiner Zeit als Unternehmer und Investor gelernt hat.