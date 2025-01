Maßnahmen gegen die Vogelgrippe: Wie bereitet sich die USA auf das Virus H5N1 vor?

Es ist ein seltsames Jubiläum: Fünf Jahre ist es her, dass die meisten von uns erstmals von einem Virus hörten, das eine mysteriöse „Lungenentzündung“ verursachte. Später wussten wir dann, dass es eine Krankheit namens Covid-19 auslösen kann. Das Coronavirus grassierte und soll seither für über sieben Millionen Todesfälle verantwortlich sein – Tendenz steigend.

In den Anfangstagen der Pandemie konnten Expert:innen für Viren, Infektionskrankheiten und Epidemiologie auf Fragen zur möglichen Ausbreitung des Coronavirus und den Risiken einer Pandemie nur antworten: „Wir wissen es nicht“.

Wie bei Corona: Unsicherheiten bei H5N1

Mit H5N1, dem Virus, das allgemein als Vogelgrippe bekannt ist, stehen wir jetzt vor der gleichen Unsicherheit. Dieses Virus dezimiert seit Jahren Vogelpopulationen, und jetzt breitet sich eine Variante schnell unter Milchkühen in den USA aus. Wir wissen, dass es bei Tieren schwere Krankheiten verursachen kann, und wir wissen, dass es von Tieren auf Menschen übertragen werden kann, die in engem Kontakt mit ihnen stehen. Seit Kurzem wissen wir auch, dass es bei Menschen schwere Krankheiten verursachen kann – ein 65-jähriger Mann in Louisiana war der erste Mensch in den USA, der an einer H5N1-Infektion gestorben ist.

Wissenschaftler:innen sind zunehmend besorgt über eine mögliche Vogelgrippe-Pandemie. Die Frage ist, was wir angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Virus jetzt tun sollten, um uns auf die Möglichkeit einer Pandemie vorzubereiten. Können Impfstoffvorräte uns retten? Und was wichtig ist, haben wir aus einer Covid-Pandemie, die immer noch nicht ganz abgeklungen ist, irgendwelche Lehren gezogen? Ein Teil der Herausforderung besteht darin, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, wie sich H5N1 entwickeln wird.

H5N1: Weltweit sporadische Fälle, aber keine Ausbrüche

Eine Variante des Virus verursachte 1997 bei einem kleinen, aber tödlichen Ausbruch in Hongkong Krankheiten bei Menschen. Bei achtzehn Personen wurde die Krankheit bestätigt, sechs von ihnen starben. Seitdem gab es weltweit sporadische Fälle, aber keine großen Ausbrüche.

Was H5N1 betrifft, so hatten wir relativ viel Glück, sagt Ali Khan, Dekan des College of Public Health an der University of Nebraska. „Die Grippe stellt die größte Bedrohung für eine Pandemie von Infektionskrankheiten für den Menschen dar, Punkt“, sagt Khan. Die Grippepandemie von 1918 wurde durch eine Art von Influenzavirus namens H1N1 verursacht, das offenbar von Vögeln auf Menschen übergesprungen ist. Man geht davon aus, dass ein Drittel der Weltbevölkerung infiziert wurde und dass etwa 50 Millionen Menschen an den Folgen starben.

Ein anderes H1N1-Virus war für die „Schweinegrippe“-Pandemie von 2009 verantwortlich. Dieses Virus traf jüngere Menschen am härtesten, da sie weniger wahrscheinlich ähnlichen Varianten ausgesetzt waren und daher viel weniger Immunität hatten. Es war für etwa 151.700 bis 575.400 Todesfälle in diesem Jahr verantwortlich.

H5N1-Übertragbarkeit: Bisher fehlen noch die genetischen Veränderungen

Um eine Pandemie auszulösen, müssten die derzeit in den USA bei Vögeln und Milchkühen zirkulierenden H5N1-Varianten genetische Veränderungen durchlaufen, die es ihnen ermöglichen, sich leichter von Tieren auf Menschen zu übertragen, sich leichter zwischen Menschen auszubreiten und für Menschen tödlicher zu werden. Leider wissen wir aus Erfahrung, dass Viren nur wenige solcher Veränderungen benötigen, um leichter übertragbar zu werden.

Und mit jeder einzelnen Infektion steigt das Risiko, dass ein Virus diese gefährlichen genetischen Veränderungen annimmt. Sobald ein Virus einen Wirt infiziert, kann es sich weiterentwickeln und Teile seines genetischen Codes mit anderen Viren austauschen, die diesen Wirt ebenfalls infizieren könnten, sei es ein Vogel, ein Schwein, eine Kuh oder ein Mensch. „Es ist ein großes Glücksspiel“, sagt Marion Koopmans, Virologin am Erasmus University Medical Center in Rotterdam, Niederlande. „Und das Glücksspiel findet in einem zu großen Maßstab statt, um es als angenehm zu bezeichnen.“

„Es hätte viel früher gefunden werden müssen“

Es gibt Möglichkeiten, unsere Chancen zu verbessern. Um eine weitere Pandemie bestmöglich zu verhindern, müssen wir die Ausbreitung des Virus in den Griff bekommen und begrenzen. Hier hätten die USA die Ausbreitung bei Milchkühen besser eindämmen können, sagt Khan. „Es hätte viel früher gefunden werden müssen“, sagt er. „Es hätte aggressivere Maßnahmen geben müssen, um eine Übertragung zu verhindern, um zu erkennen, wie eine Krankheit in unseren Gemeinden aussieht, und um die Arbeitnehmer zu schützen.“

Die Bundesstaaten hätten auch Landarbeiter besser auf Infektionen testen können, sagt Koopmans. „Ich bin überrascht, dass ich noch nichts von Bemühungen gehört habe, das Virus bei Rindern auszurotten“, fügt sie hinzu. „Ein Land wie die USA sollte dazu in der Lage sein.“

Grippe-Überwachung: Systeme bereits vorhanden

Die gute Nachricht ist, dass es bereits Systeme zur Überwachung der allgemeinen Ausbreitung von Grippe bei Menschen gibt. Das globale Influenza-Überwachungs- und Reaktionssystem der Weltgesundheitsorganisation sammelt und analysiert Virenproben aus Ländern auf der ganzen Welt. Es ermöglicht der Organisation, Empfehlungen zu saisonalen Grippeimpfstoffen abzugeben, und hilft Wissenschaftler:innen auch dabei, die Ausbreitung verschiedener Grippevarianten zu verfolgen. So etwas lag zu Covid-19-Zeiten noch nicht vor.

Wir sind auch besser in der Lage, Impfstoffe herzustellen. Einige Länder, darunter die USA, lagern bereits Impfstoffe, die zumindest einigermaßen wirksam gegen H5N1 sein sollten (obwohl es schwierig ist, genau vorherzusagen, wie wirksam sie gegen eine zukünftige Variante sein werden). Die US-Regierung für strategische Bereitschaft und Reaktion plant, bis Ende März „bis zu zehn Millionen Dosen vorgefüllter Spritzen und Mehrfachdosis-Fläschchen“ bereitzustellen, wie aus einer E-Mail eines Vertreters hervorgeht.

Das US-Gesundheitsministerium hat außerdem angekündigt, dem Pharmaunternehmen Moderna 176 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen pandemische Influenza zur Verfügung zu stellen – unter Verwendung derselben schnellen Impfstoffproduktionstechnologie, die auch bei den Covid-19-Impfstoffen des Unternehmens zum Einsatz kommt.

Verpasste Vorsichtsmaßnahme: Impfungen

Einige fragen sich, ob diese Impfstoffe nicht bereits den Beschäftigten in Milchviehbetrieben in den betroffenen Teilen der USA hätten angeboten werden sollen. Viele dieser Personen waren dem Virus ausgesetzt, ein großer Teil von ihnen scheint sich damit infiziert zu haben, und einige von ihnen sind erkrankt. Wenn die Entscheidung bei Khan gelegen hätte, sagt er, hätten sie inzwischen den H5N1-Impfstoff erhalten. Und wir sollten sicherstellen, dass ihnen Impfstoffe gegen die saisonale Grippe angeboten werden, um das Risiko zu begrenzen, dass sich die beiden Grippeviren in einer Person vermischen, fügt er hinzu.

Andere befürchten, dass zehn Millionen Impfstoffdosen für ein Land mit einer Bevölkerung von rund 341 Millionen nicht ausreichen. Doch die Gesundheitsbehörden „bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen zu viel Impfstoff für etwas und zu wenig“, sagt Khan. Wenn es nie zu einem Ausbruch kommt, werden sich 340 Millionen Impfstoffdosen wie eine enorme Verschwendung von Ressourcen anfühlen.

Wir können auch nicht vorhersagen, wie gut diese Viren wirken werden. Grippeviren mutieren ständig, und selbst die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen die saisonale Grippe ist bekanntermaßen unvorhersehbar. „Ich glaube, wir sind durch die Covid-Impfstoffe ein wenig verwöhnt“, sagt Koopmans. „Wir hatten wirklich großes Glück, dass wir Impfstoffe mit hoher Wirksamkeit entwickeln konnten.“

Die Frage der Impfstoffgerechtigkeit und der Impfskepsis

Eine Lektion, die wir aus der COVID-19-Pandemie in Bezug auf Impfstoffe hätten lernen sollen, ist die Bedeutung eines gerechten Zugangs zu Impfstoffen auf der ganzen Welt. Leider ist es unwahrscheinlich, dass wir das getan haben. „Es ist zweifelhaft, dass Länder mit niedrigem Einkommen frühzeitig Zugang zu einem Impfstoff [gegen eine pandemische Grippe] haben werden, wenn die Welt nicht handelt“, sagte Nicole Lurie von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) in einem kürzlich geführten Interview für Gavi, eine öffentlich-private Allianz für Impfstoffgerechtigkeit.

Und ein weiterer ist die Auswirkung der Impfskepsis. Die Herstellung von Impfstoffen ist vielleicht kein Problem – die Menschen davon zu überzeugen, sie zu nehmen, könnte es aber sein, sagt Khan. „Wir haben eine neue Regierung, die Impfstoffen sehr skeptisch gegenübersteht“, betont er. „Es ist also nicht klar, ob wir, selbst wenn wir am Ende Impfstoffe zur Verfügung haben, auch den politischen und gesellschaftlichen Willen haben, tatsächlich gute Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzusetzen.“

Dies ist ein weiteres Ergebnis, das unmöglich vorherzusagen ist. Man kann nur hoffen, dass die zuständigen Verwaltungen unsere Abwehrmaßnahmen verstärken werden. Und dass dies ausreicht, um eine weitere verheerende Pandemie zu verhindern.

Dieser Artikel stammt von Jessica Hamzelou. Sie ist Senior Reporter bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über Biomedizin und Biotechnologie.

