Weshalb McDonald’s in 2023 ein neues Gameboy Color Game herausbringt

Ronald McDonald dürfte vielen Kindern hierzulande bekannt sein. Der Clown ist das Maskottchen der Fast-Food-Kette.

Doch er ist nicht allein – McDonald’s hat noch einige andere Figuren geschaffen, um die Kleinsten zu unterhalten. Eine ist ein lilafarbenes, freundlich blickendes Monster namens Grimace. Und Grimace hat eine besondere Rolle inne, denn er ist Ronald McDonalds bester Freund.

Grimace wird 52 Jahre alt

Nun wird Grimace eine besondere Ehre zuteil. Da er dieses Jahr 52 Jahre alt wird, hat McDonald’s ein Spiel mit ihm in der Hauptolle für den Game Boy Color entwickelt. Grimace, der Milchshakes liebt, macht sich darin in verschiedenen Leveln auf, um 40 Milchshakes zu sammeln – und seine Freund:innen zu finden, um seinen Geburtstag mit ihnen zu feiern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Designt ist das Spiel im Vintage-Stil der späten 1990er-Jahre. In den USA gibt es passend dazu auch ein „Grimace’s Birthday Meal“ mit einem Big Mac, Pommes und einem lilafarbenen Milchshake.

Das Spiel ist kostenlos

Wer das kostenlose Spiel zocken möchte, hat zwei Möglichkeiten. Entweder man begibt sich auf die eigens von McDonald’s dafür kreierte Homepage und spielt es direkt dort – egal ob via Smartphone oder PC. Oder man lädt eine ROM-Datei herunter, um diese dann auf dem Game Boy Color zu starten.

Erstellt wurde das Spiel laut Gizmodo mit GB Studio, einem Drag-and-Drop-Entwicklungstool, das die Erstellung von Spielen für Nintendos klassische Handhelds erheblich vereinfacht. Und wer weiß, vielleicht steigerst du durch das Zocken mit Grimace auch deine Arbeitsperformance. Denn eine Studie zeigt, dass gute Gamer:innen auch im Job besser performen.

In China gibt es ein Gameboy in Nuggets-Form

McDonald’s betritt nicht zum ersten Mal Gaming-Gebiet. In China gibt es aktuell sogar einen Handheld in Form eines Chicken McNuggets. Wer sich den Gameboy in Nuggets-Form dort für umgerechnet vier Euro besorgt, kann damit eine vorinstallierte, angepasste Version von Tetris zocken.

Wer sich nun Hoffnungen macht, das spezielle Handheld auch in deutschen McDonald’s-Filialen zu bekommen, wird wohl enttäuscht. Eine diesbezügliche Anfrage habe McDonald’s laut Gamepro mit der Antwort, dass es aktuell keine Pläne dafür gebe, erst einmal verneint.

Mehr zu diesem Thema China