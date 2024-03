Studie: Mehr Frauen in der Führungsetage führen zu höheren Gewinnen

Diversität wirkt sich positiv auf die finanzielle Performance eines Unternehmens aus. Das zumindest legt die aktuelle McKinsey-Studie „Diversity Matters Even More“ nahe. Sowohl Führungsteams mit mehr Frauen als auch solche mit stärkerer ethnischer Diversität haben weltweit eine 39-prozentige Chance, überdurchschnittlich profitabel zu sein.

McKinsey: Chance auf höhere Profite dank eines höheren Frauenanteils mehr als verdoppelt

2015 hat McKinsey zum ersten Mal eine Studie mit dem Titel „Why Diversity Matters“ veröffentlicht und bereits dabei einen direkten Zusammenhang zwischen vielfältigen Führungsteams und höheren Profiten festgestellt. Seitdem erscheint alle drei Jahre eine ähnlich gelagerte Untersuchung.

Im Rahmen der aktuellen Studie, die im Dezember 2023 in den USA erschienen ist, hat die Unternehmensberatung 1.265 Unternehmen in 23 Ländern auf die Zusammensetzung ihrer Chefetage hin untersucht und dabei festgestellt, dass der Trend sich seit der ersten Erhebung ungebrochen fortgesetzt und verstärkt hat.

2015 lag die erhöhte Chance auf überdurchschnittliche Performance dank höherer Frauenquote in der Führungsetage noch bei 15 Prozent. Ethnische Diversität brachte schon damals mit 35-prozentiger Wahrscheinlichkeit höhere Gewinne.

Deutschland senkt bei Frauenanteil europäischen Durchschnitt

Wie der Spiegel berichtet, liegen dem Magazin exklusive Zahlen für Europa vor, wo Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden und die Schweiz untersucht wurden. Die Zahlen belegen, dass Diversität sich hier noch mehr auszahlt: Die Wahrscheinlichkeit für besonders hohe Gewinne liegt bei 62 Prozent.

Deutschland hinkt beim Frauenanteil auf Führungsebenen allerdings noch hinterher. Er liegt mit 15 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt von 20 Prozent. Zumindest ist er seit der letzten Erhebung aber immerhin um 7 Prozent angewachsen.

Frauen besetzen in Deutschland 30 Prozent der Vorstände und Aufsichtsräte, was sich aber in den letzten drei Jahren nicht verändert hat und zudem der niedrigste Wert in ganz Europa ist.

McKinsey: Diversität ist gut fürs Klima

Die Ergebnisse der Studie legen zudem nahe, dass diverse Führungsteams sich auch positiv auf andere Aspekte in den Unternehmen auswirken. So zeigt sich, dass mehr Frauen in der Chefetage auch dazu führen, dass insgesamt mehr Frauen eingestellt werden. Außerdem haben Unternehmen mit diverserer Spitze in der Regel auch bessere Klimastrategien parat.

Ob es sich dabei um eine direkte Auswirkung der Vielfalt oder eher um ein Resultat der aufgeschlosseneren Firmenphilosophie, die eben auch für Diversität sorgt, handelt, geht aus den Zahlen allerdings nicht hervor.

