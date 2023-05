Rekord dank Lasertechnologie: So schnell überträgt die Nasa Daten vom All zur Erde

Satelliten können Informationen aus dem All an Bodenstationen senden – die Nasa hat dafür jetzt Laserstrahlen genutzt. (Bild: Andrei Armiagov / Shutterstock)

Die Nasa hat einen neuen Meilenstein erreicht: Am 28. April 2023 hat die US-Weltraumbehörde laut eigener Aussage einen neuen Rekord bei der Weltraumkommunikation aufgestellt. Bei der Weltraum-Boden-Verbindung via Laser zwischen einem Satelliten in der Umlaufbahn und der Erde sei eine Datenrate von 200 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) erreicht worden.

Laut der Mitteilung der Nasa ist dies die höchste Datenrate, die bisher mit optischer Kommunikationstechnologie erreicht worden ist. Dafür wurde das „TeraByte InfraRed Delivery System“ verwendet – es ist vom Nasa-Satelliten „Pathfinder Technology Demonstrator 3“ (PTD-3) in die Umlaufbahn gebracht worden.

Satellit muss über Bodenstation sein

Damit die Verbindung klappt, muss sich der Satellit über der entsprechenden Station befinden – zweimal täglich überfliegt er die Bodenstation, damit die Kommunikation getestet werden kann. In einem Tweet visualisiert die Nasa die Verbindung: Als blauer Strahl wird der Laser zwischen dem Satellit und der Bodenstation sichtbar gemacht.

Die Übertragung der Inhalte funktioniert über die Schwingungen von Lichtwellen in den Lasern, die die Information übertragen können. Während eines sechsminütigen Überflugs konnten laut dem Tweet so 3,6 Terabyte übertragen werden – was in etwa einer Million Songs entspricht.

PTD-3 ging mit SpaceX-Mission ins All

PTD-3 hat die Größe zweier (wahrscheinlich amerikanischer) Müslipackungen und wurde mit der Transporter-5-Ride-Share-Mission von SpaceX vom Kennedy Space Center der Nasa in den Weltraum gebracht. Der Satellit hat in der Erdumlaufbahn eine beständige Position im Verhältnis zu Sonne, so die Nasa. Dadurch ist das regelmäßige Überfliegen der Bodenstation möglich.

Die Nasa sieht durch die schnelle Kommunikation neue Möglichkeiten für die Datenübertragung im Weltraum. So sollen die Forscher:innen am Erdboden mehr Informationen bekommen. Aktuell wird besonders auf Funktechnologien gesetzt – Weltraumkommunikationssysteme setzen laut der Nasa primär auf Radiowellen.

Außerdem seien sogenannte Cubesats wie PTD-3 mit ihrer geringen Größe sowie den möglichst geringen Kosten für eine möglichst hohe Leistung bestens für das Testen neuer Kommunikationstechnologien – wie jener via Laser – geeignet.

