„Messen bleiben weiterhin als physische Events wichtig“

So richtig gelungen war das Timing von Thomas Mosch nicht: Der Director Conference begann seine Arbeit für die Dmexco, Deutschlands wohl traditionsreichste Kongressmesse für Online-Marketing- und Digitalthemen, pünktlich im Frühjahr 2020 – und musste angesichts von Corona in den folgenden Jahren mehr als einmal den berühmten Plan B entwickeln. 2023 will er einmal mehr die Fach- und Führungskräfte der Online-Marketing-Welt nach Köln bekommen, denn Mosch glaubt an die Anziehungskraft von physischen Events als dem berühmten Lagerfeuer der Branche.

Mit Thomas sprechen wir diese Woche im t3n-Interview-Podcast über die Messelandschaft nach Corona (die sich gar nicht so sehr gewandelt habe) und über die Themen, die in diesem Jahr in Köln wichtig werden. Ja klar, künstliche Intelligenz und ChatGPT werden vieles überlagern, doch da gibt es noch einige Trends mehr, etwa Retail Media, Nachhaltigkeit als Messgröße im Marketing und den Wandel in der Video- und Streaming-Werbung.

Außerdem haben wir ihn gefragt, warum sich die Messe seit Jahren so kryptische Claims ausdenkt und weshalb Prompt-Writer:innen nur in Ausnahmefällen 300.000 Euro verdienen werden. Nicht zuletzt verrät der Manager, warum in diesem Jahr wieder mehr internationale Speaker:innen auf den Bühnen zu finden sein dürften – und welche Top-Speakerin in Köln am 20. September die Keynote halten wird.

