Meta Quest 3: Mit Mixed Reality ins Metaverse

Einen ersten Eindruck von Metas neuem Mixed-Reality-Headset konnten wir bereits gewinnen, ein ausführlicher Test steht noch aus. Doch schon jetzt zeigt sich: Meta setzt deutlich mehr auf Augmented Reality als noch bei der Quest 2 oder der Quest Pro. Natürlich kann das Headset auch weiterhin für VR-Inhalte genutzt werden, aber eben nicht nur.

Mit dem Mixed-Reality-Ansatz dürfte auch die Zielgruppe wachsen, was sich im Marketing von Meta widerspiegelt. So soll es zum Beispiel ab Ende des Jahres möglich sein, Office-Anwendungen von Microsoft mit dem Headset zu nutzen.

Höchste Zeit also, dass sich unser Gaming-Redakteur und CvD Matthias Kreienbrink und Caspar von Allwörden im Podcast über die Quest 3 unterhalten. Die beiden gehen unter anderem der Frage nach, was die neue VR- und AR-Brille eigentlich alles kann. Wo liegen die Unterschiede zu den Vorgängern? Warum könnte Mixed Reality dabei helfen, diese Produktkategorie einer größeren Zielgruppe schmackhaft zu machen? Und was ist eigentlich mit dem Metaverse?

