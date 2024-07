Microsoft 365: Diese Office-Aufgaben soll dir Copilot bald abnehmen

Mit Copilot bietet Microsoft seinen eigenen KI-Assistenten für viele alltägliche Aufgaben. Gerade in Zusammenarbeit mit Microsoft 365 kann euch die KI besonders oft unter die Arme greifen. Denn sie erstellt Mails für euch, fasst euch Meetings zusammen oder erstellt für euch erste Entwürfe für Präsentationen. Schon bald will Microsoft die Copilot-Funktionen von einigen 365-Produkten weiter verbessern.

Neue Copilot-Funktionen für Excel

Die bald anstehenden Änderungen gehen aus der Microsoft-365-Roadmap hervor. Dort zeigt das Unternehmen alle aktuellen Projekte für die inkludierten Programme. In der Übersicht für Excel lässt sich erkennen, dass gleich drei Änderungen noch im Juli 2024 an User:innen ausgerollt werden sollen.

Zunächst wird euch Copilot nach dem Update mehr darüber verraten, was die KI vorhat. Zuvor habt ihr Copilot per Prompt gesagt, welche Änderungen an einer Tabelle vorgenommen werden sollen, und die KI hat diese einfach umgesetzt. Nach dem Update wird euch die KI beschreiben, welche Änderungen durchgeführt werden, und ihr müsst sie dann bestätigen. Ihr könnt den Prompt vorab auch noch einmal anpassen, um das Ergebnis zu verfeinern.

Ein anderes Update gibt Copilot mehr Möglichkeiten, eure Tabellen zu analysieren. So ist das KI-Tool im Anschluss dazu imstande, Zusammenfassungen von Spalten zu erstellen, die nur Text enthalten. Copilot soll die Hauptthemen selbstständig identifizieren und zusammentragen können. Zudem kann die KI nach dem Update bessere Diagramme und Pivot-Tabellen anhand eurer Prompts erstellen.

Auch für Microsoft Word steht ein Copilot-Update an. Das soll im September 2024 erscheinen und es der KI ermöglichen, Suchresultate über Bing zu berücksichtigen. Dadurch verspricht sich Microsoft tiefgründigere und präzisere Textdokumente – gerade, wenn es um aktuelle Ereignisse geht.

Für Outlook kann Copilot künftig eigene Themes erstellen, um das Programm optisch nach euren Wünschen zu personalisieren. Noch spannender dürfte aber die Neuerung sein, dass Copilot künftig in der Windows-App ausgewählte Mail-Passagen neu schreiben kann. Ihr müsst der KI nur vorgeben, was geändert werden und welchen Ton sie bei der Änderung anschlagen soll. Diese Änderung ist für November 2024 geplant.

Die Roadmap zeigt schon jetzt, dass Microsoft noch weitere Pläne mit Microsoft 365 und Copilot verfolgt. Künftig sollt ihr beispielsweise Prompts, die ihr für Copilot in Word, Excel, Powerpoint und Onenote genutzt habt, mit euren Kolleg:innen teilen können. Auf der Website von Copilot Lab sollen dann die meistgenutzten Prompts innerhalb des Unternehmens angezeigt werden.

Die Prompts lassen sich nach dem Update auch direkt auf der Website auswählen und in Copilot nutzen. Anhand der meistgenutzten Prompts bekommen Nutzer:innen zudem Empfehlungen für weitere Prompts, die ihre Arbeit erleichtern könnten. Dieses Update plant Microsoft derzeit für September 2024.

