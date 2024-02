Microsoft bestätigt: Windows 11 24H2 statt Windows 12

Monatelang kursierten Berichte um einen großen Versionssprung für Microsofts Desktop-Betriebssystem: Angeblich war geplant, dass der Konzern mit Windows 12 im Laufe des Sommers oder Spätsommers 2024 eine neue OS-Generation auf die Beine stellen sollte. Auf diese Gerüchte reagiert das Unternehmen nun mit einem Blogpost. Zudem nennt Microsoft einige kommende Neuerungen.

Anzeige Anzeige

Windows 24H2 statt Windows 12 kommt im Herbst

Ende letzten Jahres spekulierten Insider, dass Microsoft in diesem Jahr eine aktualisierte Windows-Version auf Basis einer neuen Germanium-Plattform veröffentlichen und als Windows 12 ausliefern könnte. Nun ist klar: Statt Windows 12 wird es Windows 24H2, das dem alljährlichen Updatezyklus folgt.

„Windows 11 Version 24H2 wird das Funktionsupdate für dieses Jahr sein“, heißt es in einem Blogpost, der den Release neuer Funktionen für Canary- und Entwickler-Kanäle ankündigt.

Anzeige Anzeige

[crosslionks ids=“1550087,1595339,1594419″]

Windows 11 24H2: Sudo und mehr an Bord

Der frisch von Microsoft veröffentlichte Build 26052 enthält mit Sudo ein vor wenigen Tagen angekündigtes Feature: Damit zieht in Windows 11 der aus Unix bekannte Sudo-Befehl ein.

Anzeige Anzeige

Microsoft zufolge sei dies ein schnellerer Weg, um etwa Dateioperationen mit Admin-Rechten direkt in der Konsole und ohne Umwege über die Nutzeroberfläche GUI durchführen zu können. Sudo kann zum einen in den Entwickler:innen-Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

Zum anderen lasse sich der Sudo-Befehl so konfigurieren, dass er in drei verschiedenen Modi ausgeführt wird: in einem neuen Fenster, mit deaktivierter Eingabe und Inline, so Microsoft. Weitere Details zum Sudo-Befehl erklärt Microsoft in einem zusätzlichen Beitrag.



Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Microsoft testet neue Copilot-Funktionen für Windows 24H2

Einige der im Blogpost angekündigten Funktionen waren bereits bekannt. So bringt Microsoft in die Dev- und Canary-Versionen etwa weitere Funktionen für den Copilot, mit denen unter anderem KI-Features je nach Kontext angezeigt werden.

Der Release von Windows 24H2 dürfte im Laufe des Septembers oder Oktobers erfolgen. Das ist zumindest der übliche Zyklus von Microsoft für seine größeren Windows-Updates.

Vor dem Release von Windows 24H2 plant Microsoft noch die Veröffentlichung eines weiteren Moment-Updates, das auch als 24H1 erscheinen könnte. Die neue Version wird frühestens gegen Ende Februar 2024 veröffentlicht und unter anderem in Europa die Bing-Suche von Windows entkoppeln.

Mehr zu diesem Thema Microsoft Windows