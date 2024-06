3 Meetings gleichzeitig? Microsofts Copilot-Werbung sorgt für Unverständnis

Künstliche Intelligenz soll unsere Produktivität erhöhen. Programme wie Microsoft Copilot können uns bei Büroarbeiten etwa erste Textentwürfe abnehmen, Mails schreiben und uns auf den neuesten Stand bringen, wenn wir mal im Urlaub waren. Alles mit nur wenigen Klicks. Doch manchmal preschen Programme wie Microsoft Copilot damit auch in eine falsche Richtung.

Mehrere Meetings gleichzeitig dank Microsoft Copilot

In einer Werbung auf X zeigt Microsoft eine junge Frau, die nicht besonders glücklich aussieht. Unter ihrem Gesicht steht: „Kann ich in drei Meetings gleichzeitig sein? Dann pass mal gut auf!“ Es ist nicht besonders überraschend, dass die Werbung nicht gerade auf viel Freude bei der Community stößt. Viele Menschen haben tagtäglich Meetings, die unnötig sind. Die Vorstellung, in drei Meetings gleichzeitig zu sitzen, sorgt bei vielen für Unwohlsein.

In den sozialen Medien spotten Nutzer:innen bereits darüber, dass Microsoft mit einer solchen Funktion Burn-outs fördern würde. Wer drei Meetings gleichzeitig habe, benötige keine KI, sondern einen weniger stressigen Job oder bessere Führungskräfte. Andere fragen sich, wie das Ganze funktionieren soll. Gibt es etwa einen KI-Zwilling von euch, der dann in einem Meeting sitzt, während ihr an einem anderen teilnehmt?

So ist die Copilot-Werbung gemeint

Auf Bildern, die dem beschriebenen Werbeslogan zu Microsoft Copilot folgen, wird die Funktionsweise genauer erklärt. Statt einen KI-Zwilling von euch zu erstellen, rechnet Microsoft damit, dass euch Copilot die Meetings zwischendurch oder am Ende einfach zusammenfassen kann. Die KI ist dabei imstande, Diskussionen zwischen mehreren Personen zu erkennen – egal ob im Chat oder in der Videoübertragung. Damit könntet ihr euch also wirklich in drei Meetings anmelden und trotzdem am Ende verstehen, was in allen gesagt wurde. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings das Copilot-Pro-Abo für 22 Euro im Monat.

Wer allerdings in den drei Meetings einen Redeanteil hat, wird auch mit Copilot keine Besserung erfahren. Ob sich Microsoft mit der Copilot-Werbung einen Gefallen getan hat? Vermutlich hätte auch ein anderer Slogan die Funktion vermittelt, ohne wütende Kommentare von überarbeiteten Menschen auf sich zu ziehen, die lieber Meetings abschaffen würden, als in drei Calls gleichzeitig zu sitzen.

