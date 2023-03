Test läuft: Microsoft Edge könnte integrierte Krypto-Wallet bekommen

Der Twitter-Nutzer Albacore ist als regelrechter Spürhund in Sachen Microsoft bekannt. Jüngst twitterte er einige vielsagende Screenshots zur neuen Krypto-Wallet im Edge-Browser. Dabei machte er indes auch keinen Hehl daraus, dass er die Funktion für reichlich überflüssig hält.

Redmond testet Non-Custodial-Wallet als Edge-Bestandteil

Die in einem sehr begrenzten Test befindliche Wallet ermöglicht es den Nutzenden, Kryptowährungen und NFTs zu senden und zu empfangen. Dabei ist die Wallet als sogenannte Self-Custody- oder Non-Custodial-Wallet konzipiert.

Die gesamte Verantwortung für ihre Inhalte liegt also beim Verwendenden. Es sind keine Dritt-Services im Spiel, die die Währungen online verwalten oder den Zugriff darauf wiederherstellen könnten.

Darauf weist Microsoft während des Einrichtungsvorgangs, den Bleeping Computer testen konnte, nachdrücklich hin: „Dies ist eine Non-Custodial-Wallet, was bedeutet, dass Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Geld haben. Wir haben keinen Zugriff auf Ihr Passwort und Ihren Wiederherstellungsschlüssel. Es ist in Edge eingebettet, so dass es einfach zu verwenden ist, ohne eine Erweiterung zu installieren.“

Wer die Wallet verwenden will, muss sich zudem über Folgendes klar sein, wie Microsoft betont: „Als Tester verwenden Sie Ihr eigenes Guthaben. Bei Verlust von Geldmitteln erstattet Microsoft keinen Schaden. Dies ist ein vertrauliches Projekt und es sollten keine Details nach außen getragen werden.“

Nach den Recherchen von Bleeping Computer wird die Funktion noch nicht einmal an Insider ausgeliefert. Sie ist wahrscheinlich nur für Microsoft-Edge-Dev-Channel-Nutzende als Teil einer sehr begrenzten Testphase verfügbar.

Das kann die Edge-Wallet

Wie andere Wallets unterstützt auch die Wallet in Microsofts Edge mehrere Ethereum-Konten, zwischen denen bei Bedarf gewechselt werden kann. Die Edge-Wallet kann sich mit dezentralen Apps (dApps) verbinden und verfügt über einen Bereich mit Krypto-News.

Microsoft hat sich mit Consensys zusammengetan, um eine integrierte Swap-Funktion zwischen Ethereum, Dai Stablecoin, Uniswap, USD Coin und Tether Coin anzubieten. Bei näherem Hinsehen können in der Edge-Entwickler-Build Hinweise darauf gefunden werden, dass in Zukunft auch Bitcoins unterstützt werden könnten.

Microsoft will den Test weder bestätigen noch dementieren.

