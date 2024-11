Arbeiten mit Excel: Diese 5 Tipps & Tricks sparen euch ordentlich Zeit

Laut einer 2022 veröffentlichten Befragung verbringen Büroangestellte etwa 36 Prozent ihrer Zeit mit Excel. Kein Wunder eigentlich, denn Microsofts Tabellenkalkulation gehört in den meisten Büros zur Standardausstattung – auch wenn es durchaus interessante Alternativen gibt.

Anzeige Anzeige

Die grundlegenden Funktionen von Excel dürfte im Grunde jeder schnell begreifen. Über die Jahrzehnte hat das Programm allerdings so viele Features erhalten, dass wohl nur noch Profis sie alle im Blick haben werden.

Wie viel sich über Excel lernen lässt, zeigt sich auch an dem kaum überschaubaren Angebot an Kursen. Sei es im Netz, vor Ort, bei der Volkshochschule oder einem kommerziellen Anbieter: Wer Excel für die Arbeit meistern will – oder muss – findet eine Vielzahl an Lernangeboten.

Anzeige Anzeige

Ob sich ein solcher Kurs für euch rentiert, hängt letztlich vor allem davon ab, welche Aufgaben ihr mit Excel erledigen müsst. Dieser Artikel soll kein Ersatz zu vollwertigen Lernmaterialien darstellen. Vielmehr wollen wir euch im Folgenden ein paar kleinere Tipps und Tricks vorstellen, die eure Arbeit unter Umständen erleichtern könnten.

5 praktische Tipps und Tricks für die Arbeit mit Excel

Sei es die Erstellung von Formeln oder Makros oder einfache Formatierungsaufgaben. Mit der richtigen Tastenkombination oder Drittanbieter-Tool könnt ihr viel Zeit sparen. Fünf solcher potenziellen „Timesaver“ findet ihr im Folgenden in unserer Bildergalerie.

Anzeige Anzeige

5 Bilder ansehen 5 praktische Tipps für die Arbeit mit Excel Quelle: Pavlovich Viktor / Shutterstock.com

Eine weitere Methode, um bei der Arbeit mit Excel Zeit zu sparen, ist, bereits bestehende Vorlagen zu nutzen. Eine Vielzahl von Quellen für hochwertige Excel-Vorlagen findet ihr hier.

Mehr zu diesem Thema