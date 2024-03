Microsoft Office: Die 5 besten Alterantiven für Windows, Mac und Linux

Microsoft Office hat sich seit dem ersten Release im Jahr 1989 – damals ausschließlich für den Apple Macintosh – zum Industriestandard entwickelt, nicht zuletzt auch durch die enorme Reichweite von Windows. Das Original aus dem Hause Microsoft hält deshalb auch die meisten Marktanteile, wie eine Befragung von Statist 2020 ermittelt hat.

Anzeige Anzeige

Unter deutschen Unternehmen landete Microsoft Office mit großem Abstand auf dem ersten Platz (85 Prozent), gefolgt von Google (9 Prozent). Der Rest verteilte sich auf das quelloffene Libreoffice (2 Prozent) und Apples iWork (2 Prozent).

5 Microsoft-Office-Alternativen für Windows, Mac und Linux

Wer sich dem Markt widersetzen möchte, hat die Auswahl zwischen einigen Alternativen. Hierzu zählen beispielsweise Libreoffice, aber auch weniger bekannte Software wie beispielsweise Softmaker oder WPS Office. Im Rahmen dieses Artikels vergleichen wir diese Angebote und erklären euch die jeweiligen Vor- und Nachteile.

Anzeige Anzeige

Libreoffice: Die quelloffene Alternative zu Microsoft Office

Nach der Übernahme von Sun Microsystems durch Oracle im Januar 2010 gründeten führende Mitglieder der Openoffice-Community The Document Foundation. Unter diesem Namen entwickelten sie Openoffice weiter, aufgrund fehlender Namensrechte unter dem Titel Libreoffice. Mittlerweile zählt Libreoffice zu den bekanntesten Office-Alternativen, insbesondere durch die sukzessive Integration in die gängigsten Linux-Distributionen, und es ist in funktioneller Hinsicht mit dem von der Apache Foundation weiterentwickelten Openoffice vergleichbar.

Libreoffice ist für Windows, Mac sowie Linux verfügbar und beinhaltet die Programme Writer, Calc, Impress, Draw, Base und Math.

Anzeige Anzeige

Plattformen/Preis Windows macOS Linux kostenlos kostenlos kostenlos

Pro Kontra Libreoffice bietet Open-Source-Fans eine umfassende Alternative zu Microsoft. Microsoft-Umsteiger werden sich ein wenig an das etwas andere Interface gewöhnen müssen.

Softmaker Office: Office-Alternative aus Deutschland

Aus dem beschaulichen Nürnberg stammt Softmaker Free Office, eine kostenlose Alternative zu Microsoft Office. Sie beinhaltet die Programme Textmaker, Planmaker, Presentations und läuft auf Windows-, Mac- und Linux-Rechnern. Außerdem gibt es mit Softmaker Office auch eine kostenpflichtige Variante. Die bietet je nach Variante unter anderem eine zusätzliche Rechtschreib- und Grammatikprüfung mit Duden-Korrektor an. Außerdem ist eine automatische Übersetzung von Texten mit DeepL integriert und ihr könnt direkt in dem Office-Paket auf ChatGPT zugreifen.

Mit Softmaker Office für iOS, iPad und Android gibt es außerdem auch eine Mobile-Variante der Office-Suite aus Nürnberg.

Anzeige Anzeige

Plattformen/Preis Windows macOS Linux kostenlos* kostenlos* kostenlos*

Pro Kontra Free Office funktioniert einwandfrei, ist performant und beinhaltet die wichtigsten Funktionen. Für die mit KI-Funktionen gespickte Variante Softmaker Office NX Universal zahlt ihr 49,90 Euro pro Jahr. Der Gratisvariante fehlen einige der interessantesten Features dieser Office-Alternative.

Apple iWork: Die Office-Alternative aus Cupertino

Apple iWork heißt die Office-Alternative aus dem Hause Apple. Sie beinhaltet die Programme Pages (Texte), Keynote (Präsentationen) und Numbers (Tabellen). Die Software ist seit Mai 2011 auch für Mobilgeräte verfügbar. Die internetbasierte Ergänzung iWork.com wurde im Juli 2012 eingestellt und in die hauseigene Plattform iCloud integriert.

Apple iWork ist seit September 2013 für Käufer eines iOS-Gerätes kostenlos. Gleiches gilt seit Oktober 2013 auch für Käufer eines Macs.

Plattformen/Preis macOS iOS kostenlos* kostenlos*

Pro Kontra Apple macht seinem Namen mit der beispielhaften Nutzerführung alle Ehre. Wer nur einfache Dokumente erstellen oder bearbeiten möchte, kann deshalb guten Gewissens zu Apple iWork greifen. Der Funktionsumfang ist im Vergleich zu Libreoffice eingeschränkt. Nur für Apple-Geräte verfügbar.

9 Powerpoint-Alternativen im Überblick

Anzeige Anzeige

10 Bilder ansehen Zehn Powerpoint-Alternativen Quelle: Gorodenkoff/Shutterstock

WPS Office: Office-Alternative für alle gängigen Betriebssysteme

Neben Mobile-Varianten für iOS und Android gibt es WPS Office (ehemals Kingsoft Office) auch in Desktop-Versionen für Windows, Mac und Linux. Das Nutzerinterface orientiert sich stark an dem von Microsoft Office. So soll der Umstieg für Microsoft-Nutzer erleichtert werden. WPS Office besteht aus einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation und einem Präsentationswerkzeug.

WPS Office steht auch in einer kostenfreien Version zur Verfügung, der jedoch einige Funktionen fehlen. Die kostenpflichtige Professional-Version kostet 39,99 Euro jährlich.

Plattformen/Preis Windows macOS Linux kostenlos* kostenlos* kostenlos*

Pro Kontra Das Interface erinnert sehr stark an Microsofts Office-Paket. Dadurch wird der Einstieg erleichtert. Libreoffice bietet deutlich mehr Funktionen und ist vollständig kostenfrei.

Google Drive: Die Office-Alternative in der Cloud

Genau betrachtet ist Google Drive natürlich ein Cloud-Speicherdienst und kein Office-Paket. Mit Google Docs, Tabellen und Präsentationen bietet der Dienst aber alle wichtigen Office-Funktionen in der Cloud an. Dank Web-Interface ist es dabei auch ziemlich egal, welches Desktop-Betriebssystem ihr verwendet, solange es einen einigermaßen aktuellen Browser dafür gibt.

Anzeige Anzeige

Über Chrome-Erweiterungen könnt ihr auch offline an euren Dokumenten arbeiten. Der Nachteil: All eure Dokumente werden zwangsläufig in der Google-Cloud gespeichert. Wer aus Datenschutzgründen damit Probleme hat, sollte auf eine der anderen Office-Alternativen ausweichen.

Plattformen/Preis Web kostenlos

Pro Kontra Da es sich um einen Cloud-Dienst handelt, könnt ihr von beinahe jedem Endgerät aus auf eure Dokumente zugreifen und sie bearbeiten. All eure Dokumente werden auf den Servern von Google gespeichert. Aus Datenschutzsicht ist das nicht zu empfehlen.

Dieser Artikel wurde mehrfach überarbeitet. Die letzte Überarbeitung fand am 5. März 2024 statt.