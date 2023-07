News Artikel merken

Microsoft: Gericht ermöglicht Kauf von Activision Blizzard

Microsoft will mit dem Kauf von Activision Blizzard beliebte Videospiele wie „Call of Duty“ unter sein Dach holen. Doch schon seit eineinhalb Jahren legen Wettbewerbshüter dem Mega-Deal Steine in den Weg. Ein Gericht sorgt nun für Bewegung.

Quelle: dpa