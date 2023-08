Respektloser Restaurant-Tipp: Microsoft-KI empfiehlt Tourist:innen den Besuch der Tafel

Vor drei Jahren hatte Microsoft Journalist:innen bei Microsoft News und MSN entlassen, um sie durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Das war wohl keine so gute Idee! Denn einer der KI-generierten Reiseartikel hat nun für einen großen Shitstorm und Empörung gesorgt.

Wie der Techkritiker Paris Marx zuerst auf X am Donnerstag berichtete, hatte msn.com auf seiner Seite einen Text veröffentlicht, in dem Tourist:innen der Besuch der Ottawa Food Bank empfohlen wurde.

Microsoft is really hitting it out of the park with its AI-generated travel stories! If you visit Ottawa, it highly recommends the Ottawa Food Bank and provides a great tip for tourists: “Consider going into it on an empty stomach.” https://t.co/7bvGemDad2

— Paris Marx (@parismarx) August 17, 2023