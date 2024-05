Microsoft Recall: Praktische Gedächtnisstütze oder absoluter Albtraum? Erste Kritik von Datenschützern

Mit „Recall“, einer Funktion der neuen Copilot-Plus-PCs, will Microsoft die ultimative Gedächtnisstütze entwickelt haben.

Statt lange zu überlegen, in welchem Chat, Dokument, Videocall oder Browser-Tab eine bestimmte Information vorkam, sollen User künftig ganz einfach eine entsprechende Suchanfrage an den KI-Assistenten Copilot stellen. Der durchsucht daraufhin ein Arsenal an Bildschirmaufnahmen, das alle paar Sekunden von Recall ergänzt wird. Im Idealfall, so Microsoft, liefert einer dieser Screenshots dann die gewünschte Information.

Der Slogan zur neuen Funktion: „Verfolge deine Schritte zurück“. Aber wie verträgt sich diese Rückverfolgung mit dem Schutz von Daten? Damit setzt sich jetzt die zuständige britische Behörde auseinander.

Microsoft Recall: Was wird alles dokumentiert?

Man habe bei Microsoft „Anfragen gestellt“, heißt es von der Datenschutzbehörde gegenüber der BBC. „Wir erkundigen uns bei Microsoft nach den Sicherheitsvorkehrungen, die zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer getroffen wurden.“

Microsoft selbst gibt an, die von Recall geknipsten Screenshots lediglich lokal zu speichern, „und weder Microsoft noch Personen, die keinen Zugriff auf das Gerät haben“, könnten die Aufnahmen einsehen, so das Unternehmen in einem Statement.

Wer sich von der KI-Funktion nicht komplett über die Schulter schauen lassen will, könne Recall pausieren oder ganz stoppen. Es gebe außerdem die Möglichkeit, Screenshots zu löschen und bestimmte Apps oder Websites von der Funktion auszunehmen. Nutzen User den Microsoft-Browser Edge im Privat-Modus, pausiert Recall automatisch.

Abseits davon gilt aber: Das KI-Tool nimmt auf, was ihm vor die Linse kommt, vom Browserfenster über Untertitel im Videocall bis zur Login-Maske. Eine automatische Filterfunktion für sensible Informationen wie zum Beispiel Passwörter oder Kontodaten gibt es dabei nicht.

Und genau hier sehen Datenschützer:innen ein Problem. Die neue Funktion könnte ein „Albtraum für den Datenschutz sein“, so der britische Datenschutzberater Kris Shrishak gegenüber der BBC.

Ungeklärt ist derzeit beispielsweise noch, wie Microsoft das Einverständnis der Menschen einholen will, die als Gast einem Videocall zugeschaltet sind und dabei von Recall aufgenommen werden. Genauso offen ist, ob die Screenshots, die durch Recall entstehen, im Zweifel von Strafverfolgungsbehörden ausgewertet werden könnten – und wie riskant das KI-Tool im Unternehmenskontext wird.

Jen Caltrider, Leiterin des Datenschutzteams bei Mozilla, weist im Gespräch mit der BBC zudem darauf hin, dass Microsoft sich in Zukunft auch umentscheiden und die Screenshots doch für Werbetargeting oder das Training von KI-Modellen verwenden könnte.

„Ich würde einen Computer, auf dem Recall läuft, nicht benutzen, um etwas zu tun, was ich nicht auch vor einem Bus voller Fremder tun würde“, sagt sie. „Das bedeutet, dass ich mich nicht mehr bei Finanzkonten anmelden, keine sensiblen Gesundheitsinformationen mehr abrufen, keine peinlichen Fragen mehr stellen oder gar Informationen über ein Heim für häusliche Gewalt, eine Klinik für reproduktive Gesundheit oder einen Anwalt für Einwanderungsfragen abrufen kann.“

