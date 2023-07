Microsoft Surface zum Tiefstpreis: Convertible mit Preissturz am Prime Day

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Nicht alles, was beim Prime Day als Angebot deklariert ist, lohnt sich wirklich. Microsofts Surface-Convertibles erleben aktuell bei Amazon aber einen echten Preissturz. Das Surface Pro 9 in verschiedenen Varianten befindet sich beispielsweise aktuell mit Abstand auf dem tiefsten Preisstand der letzten sechs Monate, wie sich auf der Preisvergleichsplattform guenstiger.de einsehen lässt. Ähnliches gilt für die weiteren Surface-Varianten. Hier findet ihr alle Deals in der Übersicht:

Preisverfall beim Microsoft Surface zum Prime Day

Apple iPad im Angebot am Prime Day

Apple oder Microsoft? Das ist für viele eine echte Glaubensfrage. Wir haben euch hier trotzdem zwei interessante iPad-Deals am Prime Day aufgelistet:

Weitere Convertibles im Prime-Day-Sale

Wer ein Convertible sucht, aber trotz Rabatt nicht tief genug für ein Microsoft Surface in die Tasche greifen will, kann bei Amazon aktuell ebenfalls fündig werden. Auch wenn Surface-Alternativen wie das Lenovo Yoga 7 aktuell keinen Prime-Day-Rabatt verpasst bekommen haben, gibt es in den niedrigeren Preissegmenten einige interessante Angebote:

