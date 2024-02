Nicht nur Xbox: Bringt Microsoft exklusive Titel auf die Playstation 5?

Playstation-Freund:innen aufgepasst: Microsoft will augenscheinlich in der kommenden Woche detailliertere Informationen darüber veröffentlichen, welche Xbox-Spiele auf die Playstation und die Nintendo Switch kommen könnten.

„Wir hören euch – und wir hören euch zu“

Informationen zu Microsofts Multiplattformplänen sind zuletzt immer wieder mal durchgesickert. So hat beispielsweise The Verge am vergangenen Wochenende enthüllt, dass das kommende Indiana-Jones-Spiel für die PS5 in Betracht gezogen wird.

Phil Spencer, der CEO von Microsoft Gaming, zeigte Verständnis für die vielen Xbox-Fans, die ein Wochenende voller Leaks und Unsicherheit erlebt hatten. „Wir hören euch – und wir hören euch zu“, schrieb er in einem Beitrag auf X. „Wir haben für nächste Woche eine Business-Update-Event geplant, bei dem wir uns darauf freuen, euch weitere Details zu unserer Vision für die Zukunft der Xbox mitzuteilen.“

Gerüchte um Hi-Fi Rush und Starfield

Laut The Verge war das Business-Update ursprünglich für später geplant gewesen. Doch nachdem die Spekulationen rund um Games wie Hi-Fi Rush, Starfield und andere Xbox-Spiele für PS5 am Wochenende immer größer wurden, habe Microsoft beschlossen, es vorzuziehen.

Bereits vergangene Woche deutete einiges darauf hin, dass das Actionspiel Hi-Fi Rush für PS5 und Nintendo Switch veröffentlicht werden könnte. Gut möglich, dass Microsoft nun mehr Informationen zu seinen Multiplattformplänen preisgibt.

Schon bald keine Games auf Disc mehr?

Xbox-Nutzer:innen mussten sich zuletzt immer wieder mit neuen Gerüchten beschäftigen. Erst kürzlich mutmaßte Christopher Dring, Chefredakteur des britischen Fachmagazins Gamesindustry.biz, auf Youtube, dass Xbox-Spieler:innen ihre Games bald nicht mehr als Disc im Laden kaufen können.

Bereits vergangenen Herbst waren Gerüchte aufgekommen, dass Microsoft im Oktober 2024 eine Version der Xbox Series X auf den Markt bringen will, die gänzlich ohne Laufwerk auskommen soll. Massenentlassungen bei Microsoft (Ende Januar hatte der US-Konzern 1.900 Mitarbeiter:innen gekündigt) betrafen wohl auch einige Abteilungen, die für den Disc-Vertrieb zuständig sind.