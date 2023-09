„Wie ein zerknautschter Sombrero“: Verbiegt dunkle Materie unsere Galaxie?

Forschende haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie per Computersimulation herauszufinden versucht, warum die Ränder der Milchstraße in merkwürdigen Winkeln verzerrt werden. Laut der Berechnungen dürfte ein gewaltiger Ring aus dunkler Materie dafür verantwortlich sein, der auf ungeklärte Weise aus der Ordnung geraten ist.

Die Milchstraße ist nicht flach

Lange Zeit haben Wissenschaftler:innen angenommen, die Milchstraße sei eine komplett flache Scheibe, auf der Sterne in Form von zwei Spiralarmen um eine zentrale Achse treiben. Dass das aber nicht ganz stimmen kann, haben Beobachtungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts nahegelegt.

Insbesondere Aufnahmen der Esa-Raumsonde Gaia haben gezeigt, dass die Scheibe mitnichten so flach ist, wie zunächst gedacht. Vor allem die Ränder der Milchstraße werden unregelmäßig nach oben oder unten gebogen. Space.com-Autor Ben Turner vergleicht die Form mit einem zerknautschten Sombrero.

Der Grund dafür könnte laut einer wissenschaftlich durchgeführten Computersimulation sein, dass die Sterne der Milchstraße wie Blätter auf einem Teich auf einem gigantischen Ring Dunkler Materie treiben. Und dieser Ring ist irgendwie aus der Form geraten.

Kollision von Galaxien könnte die Dunkle Materie verformt haben

Dunkle Materie macht Berechnungen zufolge 85 Prozent des Universums aus. Obwohl sie keinerlei Licht reflektiert und deshalb für die menschliche Wahrnehmung unsichtbar ist, hat sie durch die von ihr ausgelösten Gravitationskräfte enorme Auswirkungen auf Himmelskörper und das Weltall insgesamt. Sie beschleunigt Sterne zu ansonsten unerklärlichen Geschwindigkeiten oder verzerrt von der Erde aus gesehen das Licht weit entfernter Himmelskörper.

Die Wissenschaftler:innen haben in ihrem Computermodell ausprobiert, welche Auswirkungen es auf eine Galaxie hätte, wenn die Sterne auf einem verzogenen Ring Dunkler Materie treiben. Das Ergebnis: Es passiert ziemlich genau das, was bei der Milchstraße zu beobachten ist.

Wie genau unsere Dunkle Materie aus der Form geraten ist, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Es wird aber angenommen, dass der Grund dafür die Kollision mit einer anderen Galaxie sein könnte. Es wäre möglich, dass das Ineinanderkrachen der immensen Kräfte dazu geführt hat, dass die Milchstraße dauerhaft verzogen ist.

