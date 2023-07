Skyrim Modding: Deepfake-Porno-Problematik nimmt Fahrt auf

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Bethesdas Weltraum-Epos „Starfield“ und der Erwartung, dass das Spiel ein Paradies für die Modding-Community sein wird, betonen Kritiker laut Kotaku die Notwendigkeit, derartige Inhalte zu überwachen und die Zustimmung der Personen einzuholen, deren Biodaten für die Erstellung von KI-Mods verwendet wurden.

Ein Spiel, bei dem Modding eine große Rolle spielt, ist „Skyrim“. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2011 fügen Spieler dem Game Charaktere hinzu, schreiben neue Sprachzeilen oder verändern das Aussehen von NPC. Das Open-World-Rollenspiel von Bethesda ist bereits für seine erotische Modding-Szene bekannt, in der Gamer NPC in eindeutigen Posen und leicht bekleidet darstellen.

„Skyrim“ hat ein Problem

Die Fortschritte in der KI-Technologie haben dazu noch ganz neue Möglichkeiten geschaffen, was in Spiele importiert werden kann. Aktuelle Mods nutzen beispielsweise Voice-Cloning-Technologie, um die Stimmen der bestehenden Skyrim-Charaktere nachzuahmen. Dadurch werden Charaktere zu willigen Teilnehmern sexueller Handlungen. Viele der pornografischen Voice-Line-Mods enthalten auch visuelle Überarbeitungen der meist weiblichen Charaktere, um sie realistischer oder vollbusiger aussehen zu lassen. Doch wo liegt das Problem? Obwohl es sich um fiktive Charaktere handelt, leihen echte Menschen ihnen ihre Stimmen.

Ein Twitter-Nutzer namens Robbie hat die Aufmerksamkeit auf diese Mods gelenkt und behauptet, dass Synchronsprecher, die sich an Nexusmods gewandt haben, erfolgreich die Entfernung solcher Inhalte erreichen konnten. Es wurde bestätigt, dass einige Synchronsprecher persönlich Kontakt mit den Moddern aufgenommen haben, um die Mods zu entfernen. Laut Nexusmods verstoßen KI-generierte Mod-Inhalte zwar nicht gegen ihre Regeln, aber sie können dennoch entfernt werden, wenn eine glaubwürdige Beschwerde von einem betroffenen Ersteller oder Rechteinhaber eingeht.

Heiße Diskussionen entfacht

Die Kontroverse hat in der Community zu Diskussionen darüber geführt, wie mit diesem Problem umgegangen werden soll. Ein Reddit-Beitrag, in dem auf die pornografischen Mods hingewiesen und ihre Entfernung gefordert wurde, wurde stark debattiert und schließlich von den Moderatoren gesperrt.

Auch die Synchronsprecher selbst meldeten sich bei Twitter zu Wort. Sie fordern, dass ihre Stimmen nicht ohne ihre ausdrückliche Zustimmung in synthetische Klone umgewandelt werden. Die National Association for Voice Actors betonte, dass der Schaden für Synchronsprecher und Spielefirmen durch KI und synthetische Stimmen „real und greifbar“ ist. Sie forderten Bethesda und das Mutterstudio Zenimax auf, zu helfen, da Synchronsprecher nicht über die rechtlichen Befugnisse verfügen, dagegen vorzugehen.

Es ist klar, dass eine Überwachung solcher Inhalte und die Einholung der Zustimmung der betroffenen Personen von großer Bedeutung sind, um die Privatsphäre und die Rechte der Synchronsprecher zu schützen. Der Schutz der Privatsphäre und die Einhaltung ethischer Standards sollte dabei oberste Priorität haben, um das Vertrauen und den Respekt innerhalb der Modding-Community aufrechtzuerhalten.

